Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
19
Инструменты в комплекте
сверло
Комплектация
сверла по металлу HSS-G 19 шт.: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 мм.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679085
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
19
Инструменты в комплекте
сверло
Комплектация
сверла по металлу HSS-G 19 шт.: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 мм.
Упаковка
кейс
Количество сверл (буров), шт
19
Тип сверл (буров)
по металлу
Мин. диаметр сверла (бура), мм
1.5
Макс. диаметр сверла (бура), мм
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х6
Вес, г.
550
Описание товара Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704
Набор сверл Inforce 11-01-704 предназначен для профессионального или частного применения. Оснастка используется на производстве, в мастерской и домашних условиях при выполнении ремонтных работ различного профиля. Сверла имеют повышенную прочность. Сверлят быстро и точно благодаря специальному профилю и центрирующему острию.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
19
Инструменты в комплекте
сверло
Комплектация
сверла по металлу HSS-G 19 шт.: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 мм.
Упаковка
кейс
Количество сверл (буров), шт
19
Тип сверл (буров)
по металлу
Мин. диаметр сверла (бура), мм
1.5
Макс. диаметр сверла (бура), мм
10
Страна производитель
Китай
Набор сверл Inforce 11-01-704 предназначен для профессионального или частного применения. Оснастка используется на производстве, в мастерской и домашних условиях при выполнении ремонтных работ различного профиля. Сверла имеют повышенную прочность. Сверлят быстро и точно благодаря специальному профилю и центрирующему острию.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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