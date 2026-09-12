Top.Mail.Ru
Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704 - фото 1
Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704 - фото 2
Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704 - фото 3
Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704 - фото 4
Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704 - фото 5
Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704 - фото 6
Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704 - фото 7
Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704 - фото 8
Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
19
Инструменты в комплекте
сверло
Комплектация
сверла по металлу HSS-G 19 шт.: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 мм.
  • Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704 - фото 1
  • Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704 - фото 2
  • Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704 - фото 3
  • Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704 - фото 4
  • Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704 - фото 5
  • Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704 - фото 6
  • Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704 - фото 7
  • Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704 - фото 8
  • Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679085
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inforce
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
19
Инструменты в комплекте
сверло
Комплектация
сверла по металлу HSS-G 19 шт.: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 мм.
Упаковка
кейс
Количество сверл (буров), шт
19
Тип сверл (буров)
по металлу
Мин. диаметр сверла (бура), мм
1.5
Макс. диаметр сверла (бура), мм
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х6
Вес, г.
550

Описание товара Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704

Набор сверл Inforce 11-01-704 предназначен для профессионального или частного применения. Оснастка используется на производстве, в мастерской и домашних условиях при выполнении ремонтных работ различного профиля. Сверла имеют повышенную прочность. Сверлят быстро и точно благодаря специальному профилю и центрирующему острию.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Inforce
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
19
Инструменты в комплекте
сверло
Комплектация
сверла по металлу HSS-G 19 шт.: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 мм.
Упаковка
кейс
Количество сверл (буров), шт
19
Тип сверл (буров)
по металлу
Мин. диаметр сверла (бура), мм
1.5
Макс. диаметр сверла (бура), мм
10
Страна производитель
Китай
Описание
Набор сверл Inforce 11-01-704 предназначен для профессионального или частного применения. Оснастка используется на производстве, в мастерской и домашних условиях при выполнении ремонтных работ различного профиля. Сверла имеют повышенную прочность. Сверлят быстро и точно благодаря специальному профилю и центрирующему острию.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...