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Inforce Набор комбинированных ключей Non-Slip 26 предметов 06-05-32 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Inforce Набор комбинированных ключей Non-Slip 26 предметов 06-05-32

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Inforce Набор комбинированных ключей Non-Slip 26 предметов 06-05-32 - фото 2
Inforce Набор комбинированных ключей Non-Slip 26 предметов 06-05-32 - фото 3
Inforce Набор комбинированных ключей Non-Slip 26 предметов 06-05-32 - фото 4
Inforce Набор комбинированных ключей Non-Slip 26 предметов 06-05-32 - фото 5
Inforce Набор комбинированных ключей Non-Slip 26 предметов 06-05-32 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Количество предметов, шт
26
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
Ключи: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 мм. Упаковка.
  • Inforce Набор комбинированных ключей Non-Slip 26 предметов 06-05-32 - фото 1
  • Inforce Набор комбинированных ключей Non-Slip 26 предметов 06-05-32 - фото 2
  • Inforce Набор комбинированных ключей Non-Slip 26 предметов 06-05-32 - фото 3
  • Inforce Набор комбинированных ключей Non-Slip 26 предметов 06-05-32 - фото 4
  • Inforce Набор комбинированных ключей Non-Slip 26 предметов 06-05-32 - фото 5
  • Inforce Набор комбинированных ключей Non-Slip 26 предметов 06-05-32 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679082
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Характеристики

Бренд
Inforce
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Количество предметов, шт
26
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
Ключи: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 мм. Упаковка.
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
26
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х17х9
Вес, кг.
5.99

Описание товара Inforce Набор комбинированных ключей Non-Slip 26 предметов 06-05-32

Набор комбинированных ключей Inforce 06-05-32 — это профессиональный комплект из 26 предметов, предназначенный для работы с шестигранным крепежом в широком диапазоне размеров от 6 до 32 мм. Инструмент является универсальным решением для слесарных, монтажных, автомобильных и ремонтных работ, обеспечивая надежность, удобство и высокую эффективность при ежедневном использовании. Ключи изготовлены из высококачественной хром-ванадиевой стали (CrV), что гарантирует повышенную прочность, износостойкость и длительный срок службы. Металл прошел термическую обработку и специальную закалку до твердости 46 HRC, благодаря чему инструмент выдерживает высокие нагрузки и сохраняет геометрию при интенсивной эксплуатации. Комбинированная конструкция включает рожковую и накидную головки. Накидная часть обеспечивает полный обхват крепежа и снижает риск срыва граней, а рожковая облегчает доступ к крепежу в ограниченных и труднодоступных местах. Такое сочетание делает работу более быстрой, точной и удобной. Инструмент соответствует стандарту DIN 3113, что подтверждает высокую точность изготовления и надежность при работе с резьбовыми соединениями. Специальная форма зева позволяет эффективно работать даже с крепежом, поврежденным до 80%, обеспечивая надежный захват. Все ключи имеют микросатиновое покрытие, которое защищает поверхность от коррозии, снижает блики и повышает устойчивость к износу. Для удобства хранения и транспортировки набор поставляется в прочной сумке-чехле с маркировкой размеров.



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Характеристики
Бренд
Inforce
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Количество предметов, шт
26
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
Ключи: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 мм. Упаковка.
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
26
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
32
Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных ключей Inforce 06-05-32 — это профессиональный комплект из 26 предметов, предназначенный для работы с шестигранным крепежом в широком диапазоне размеров от 6 до 32 мм. Инструмент является универсальным решением для слесарных, монтажных, автомобильных и ремонтных работ, обеспечивая надежность, удобство и высокую эффективность при ежедневном использовании. Ключи изготовлены из высококачественной хром-ванадиевой стали (CrV), что гарантирует повышенную прочность, износостойкость и длительный срок службы. Металл прошел термическую обработку и специальную закалку до твердости 46 HRC, благодаря чему инструмент выдерживает высокие нагрузки и сохраняет геометрию при интенсивной эксплуатации. Комбинированная конструкция включает рожковую и накидную головки. Накидная часть обеспечивает полный обхват крепежа и снижает риск срыва граней, а рожковая облегчает доступ к крепежу в ограниченных и труднодоступных местах. Такое сочетание делает работу более быстрой, точной и удобной. Инструмент соответствует стандарту DIN 3113, что подтверждает высокую точность изготовления и надежность при работе с резьбовыми соединениями. Специальная форма зева позволяет эффективно работать даже с крепежом, поврежденным до 80%, обеспечивая надежный захват. Все ключи имеют микросатиновое покрытие, которое защищает поверхность от коррозии, снижает блики и повышает устойчивость к износу. Для удобства хранения и транспортировки набор поставляется в прочной сумке-чехле с маркировкой размеров.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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