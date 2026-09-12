Inforce Набор инструментов 94 предмета 1/2 " & 1/4" 06-07-10
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Inforce Набор инструментов 94 предмета 1/2 " & 1/4" 06-07-10
Набор инструментов 94 предмета 1/2", 1/4" Inforce 06-07-10 - многофункциональный комплект, предназначенный для работ с крепежом. Уникальная запатентованная конструкция трещотки гарантированно выдерживает высокие нагрузки. Улучшенный профиль торцевых головок успешно справляется с крепежом, грани которого деформированы на 85%. В комплекте поставляется специальная насадка, которая используется с трещоточным ключом и позволяет открутить/закрутить гайку/болт быстрее, чем обычная трещотка без этой насадки. Перед использованием рекомендуется произвести 25 циклов вращения трещоточного механизма - для распределения смазки по всей поверхности механизма.
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Теги товара: автомобильные
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
Отзывы о товаре Inforce Набор инструментов 94 предмета 1/2 " & 1/4" 06-07-10