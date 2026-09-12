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Inforce Набор инструментов 94 предмета 1/2 " & 1/4" 06-07-10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Inforce Набор инструментов 94 предмета 1/2 " & 1/4" 06-07-10

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
94
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель, имбусовый ключ
Комплектация
1/4" головки (4–14 мм), 1/2" головки (10–32 мм), 1/4" удлиненные (6–13 мм), 1/2" удлиненные (14–19 мм), 1/2" свечные (16/21 мм), 1/4" головки со вставкой (H3-T30), удлинители (1/4"-65/115 мм, 1/2"-155/280 мм), карданные шарниры (1/4", 1/2"), 1/4" гибкий удлинитель (150 мм), диск 1/4"F?1/4"M, адаптер 1/2"?5/16", биты 5/16" (PH3-T55), 1/4" Т-воротник (115 мм), 1/4" отвертка-держатель (150 мм), трещотки 72 зуба (1/4", 1/2"), ключи Torx (6-9 мм), кейс.
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  • Inforce Набор инструментов 94 предмета 1/2 &quot; &amp; 1/4&quot; 06-07-10 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679081
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Характеристики

Бренд
Inforce
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
94
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель, имбусовый ключ
Комплектация
1/4" головки (4–14 мм), 1/2" головки (10–32 мм), 1/4" удлиненные (6–13 мм), 1/2" удлиненные (14–19 мм), 1/2" свечные (16/21 мм), 1/4" головки со вставкой (H3-T30), удлинители (1/4"-65/115 мм, 1/2"-155/280 мм), карданные шарниры (1/4", 1/2"), 1/4" гибкий удлинитель (150 мм), диск 1/4"F?1/4"M, адаптер 1/2"?5/16", биты 5/16" (PH3-T55), 1/4" Т-воротник (115 мм), 1/4" отвертка-держатель (150 мм), трещотки 72 зуба (1/4", 1/2"), ключи Torx (6-9 мм), кейс.
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
трещеточный, шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
Torx (T/TX)
Количество бит, шт
94
Шлицы бит
крестообразный (PH)
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х30х10
Вес, кг.
6.35

Описание товара Inforce Набор инструментов 94 предмета 1/2 " & 1/4" 06-07-10

Набор инструментов 94 предмета 1/2", 1/4" Inforce 06-07-10 - многофункциональный комплект, предназначенный для работ с крепежом. Уникальная запатентованная конструкция трещотки гарантированно выдерживает высокие нагрузки. Улучшенный профиль торцевых головок успешно справляется с крепежом, грани которого деформированы на 85%. В комплекте поставляется специальная насадка, которая используется с трещоточным ключом и позволяет открутить/закрутить гайку/болт быстрее, чем обычная трещотка без этой насадки. Перед использованием рекомендуется произвести 25 циклов вращения трещоточного механизма - для распределения смазки по всей поверхности механизма.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные

Отзывы о товаре Inforce Набор инструментов 94 предмета 1/2 " & 1/4" 06-07-10




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Характеристики
Бренд
Inforce
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
94
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель, имбусовый ключ
Комплектация
1/4" головки (4–14 мм), 1/2" головки (10–32 мм), 1/4" удлиненные (6–13 мм), 1/2" удлиненные (14–19 мм), 1/2" свечные (16/21 мм), 1/4" головки со вставкой (H3-T30), удлинители (1/4"-65/115 мм, 1/2"-155/280 мм), карданные шарниры (1/4", 1/2"), 1/4" гибкий удлинитель (150 мм), диск 1/4"F?1/4"M, адаптер 1/2"?5/16", биты 5/16" (PH3-T55), 1/4" Т-воротник (115 мм), 1/4" отвертка-держатель (150 мм), трещотки 72 зуба (1/4", 1/2"), ключи Torx (6-9 мм), кейс.
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
трещеточный, шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
Torx (T/TX)
Количество бит, шт
94
Шлицы бит
крестообразный (PH)
Наконечники головок
6-гранный
Развернуть
Наконечники головок со вставками
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов 94 предмета 1/2", 1/4" Inforce 06-07-10 - многофункциональный комплект, предназначенный для работ с крепежом. Уникальная запатентованная конструкция трещотки гарантированно выдерживает высокие нагрузки. Улучшенный профиль торцевых головок успешно справляется с крепежом, грани которого деформированы на 85%. В комплекте поставляется специальная насадка, которая используется с трещоточным ключом и позволяет открутить/закрутить гайку/болт быстрее, чем обычная трещотка без этой насадки. Перед использованием рекомендуется произвести 25 циклов вращения трещоточного механизма - для распределения смазки по всей поверхности механизма.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные
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