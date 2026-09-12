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Inforce Набор инструментов 150 предметов 1/2" & 3/8" & 1/4" 06-07-21 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Inforce Набор инструментов 150 предметов 1/2" & 3/8" & 1/4" 06-07-21

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
150
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель, трещеточный ключ, клещи, имбусовый ключ, пассатижи
Комплектация
1/4" Торцевые головки (4–12 мм); 3/8" Торцевые головки (8–22 мм); 1/2" Торцевые головки (8–30 мм); 1/4" Удлиненные головки (6–12 мм); 3/8" Удлиненные головки (8–22 мм); Свечные головки с магнитом 3/8" (14 и 16 мм), 1/2" (21 мм); Карданные шарниры (1/4", 3/8", 1/2"); Удлинители: 1/4" (65 и 115 мм), 3/8" (175 мм), 1/2" (155 и 280 мм); 1/4" Гибкий удлинитель (150 мм); Адаптеры 3/8"M–1/4"F, 1/4"М–3/8"F, 3/8"M–1/2"F; Адаптеры для бит 1/4" и 1/2"–5/16"; Набор бит (SL3–SL7, H1,5–H6, PH1–PH3, PZ1–PZ4, T
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679078
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Характеристики

Бренд
Inforce
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
150
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель, трещеточный ключ, клещи, имбусовый ключ, пассатижи
Комплектация
1/4" Торцевые головки (4–12 мм); 3/8" Торцевые головки (8–22 мм); 1/2" Торцевые головки (8–30 мм); 1/4" Удлиненные головки (6–12 мм); 3/8" Удлиненные головки (8–22 мм); Свечные головки с магнитом 3/8" (14 и 16 мм), 1/2" (21 мм); Карданные шарниры (1/4", 3/8", 1/2"); Удлинители: 1/4" (65 и 115 мм), 3/8" (175 мм), 1/2" (155 и 280 мм); 1/4" Гибкий удлинитель (150 мм); Адаптеры 3/8"M–1/4"F, 1/4"М–3/8"F, 3/8"M–1/2"F; Адаптеры для бит 1/4" и 1/2"–5/16"; Набор бит (SL3–SL7, H1,5–H6, PH1–PH3, PZ1–PZ4, T
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
150
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х40х14
Вес, кг.
13.6

Описание товара Inforce Набор инструментов 150 предметов 1/2" & 3/8" & 1/4" 06-07-21

Набор инструментов Inforce 150 предметов 1/2" & 3/8" & 1/4" 06-07-21 представляет собой комплект профессионального класса. Предназначен для монтажных, демонтажных и ремонтных работ в автосервисах и мастерских. Все инструменты из набора выполнены из прочной стали. Набор поставляется в кейсе для удобного и компактного хранения. Перед использованием рекомендуется произвести 25 циклов вращения трещоточного механизма - для распределения смазки по всей поверхности механизма.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные

Отзывы о товаре Inforce Набор инструментов 150 предметов 1/2" & 3/8" & 1/4" 06-07-21




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Inforce
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
150
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель, трещеточный ключ, клещи, имбусовый ключ, пассатижи
Комплектация
1/4" Торцевые головки (4–12 мм); 3/8" Торцевые головки (8–22 мм); 1/2" Торцевые головки (8–30 мм); 1/4" Удлиненные головки (6–12 мм); 3/8" Удлиненные головки (8–22 мм); Свечные головки с магнитом 3/8" (14 и 16 мм), 1/2" (21 мм); Карданные шарниры (1/4", 3/8", 1/2"); Удлинители: 1/4" (65 и 115 мм), 3/8" (175 мм), 1/2" (155 и 280 мм); 1/4" Гибкий удлинитель (150 мм); Адаптеры 3/8"M–1/4"F, 1/4"М–3/8"F, 3/8"M–1/2"F; Адаптеры для бит 1/4" и 1/2"–5/16"; Набор бит (SL3–SL7, H1,5–H6, PH1–PH3, PZ1–PZ4, T
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
150
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Развернуть
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов Inforce 150 предметов 1/2" & 3/8" & 1/4" 06-07-21 представляет собой комплект профессионального класса. Предназначен для монтажных, демонтажных и ремонтных работ в автосервисах и мастерских. Все инструменты из набора выполнены из прочной стали. Набор поставляется в кейсе для удобного и компактного хранения. Перед использованием рекомендуется произвести 25 циклов вращения трещоточного механизма - для распределения смазки по всей поверхности механизма.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные
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Inforce Набор инструментов 150 предметов 1/2" & 3/8" & 1/4" 06-07-21 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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