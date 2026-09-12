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Inforce Набор инструментов 136 предметов 1/2" & 1/4" 06-07-17 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Inforce Набор инструментов 136 предметов 1/2" & 1/4" 06-07-17

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
136
Инструменты в комплекте
биты, гаечный ключ, торцевая головка, отвертка-битодержатель, клещи, имбусовый ключ, пассатижи
Комплектация
1/4" головки (4-13 мм, удлиненные 7-13 мм, Е-тип Е4-Е8); 1/2" головки (8-32 мм, удлиненные 10-19 мм, Е-тип Е10-Е24, свечные 16/21 мм); Карданы (1/4", 1/2"); Удлинители 1/4" (65/115 мм), 1/2" (155/280 мм); Гибкий удлинитель 1/4" (150 мм); Набор бит 1/4" (PZ, PH, SL, Hex, Torx, Torx holl); Адаптеры бит и держатель (65 мм); Воротки (1/4" Т-обр 115 мм, 1/2" Т-обр 300 мм, 1/2" L-обр 300 мм, 1/2" шарнир 250 мм); Отвертка-держатель 1/4" (150 мм); Трещотки (1/4", 1/2", 72 зубца); Ключи: имбусовые (1,5-1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679077
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Характеристики

Бренд
Inforce
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
136
Инструменты в комплекте
биты, гаечный ключ, торцевая головка, отвертка-битодержатель, клещи, имбусовый ключ, пассатижи
Комплектация
1/4" головки (4-13 мм, удлиненные 7-13 мм, Е-тип Е4-Е8); 1/2" головки (8-32 мм, удлиненные 10-19 мм, Е-тип Е10-Е24, свечные 16/21 мм); Карданы (1/4", 1/2"); Удлинители 1/4" (65/115 мм), 1/2" (155/280 мм); Гибкий удлинитель 1/4" (150 мм); Набор бит 1/4" (PZ, PH, SL, Hex, Torx, Torx holl); Адаптеры бит и держатель (65 мм); Воротки (1/4" Т-обр 115 мм, 1/2" Т-обр 300 мм, 1/2" L-обр 300 мм, 1/2" шарнир 250 мм); Отвертка-держатель 1/4" (150 мм); Трещотки (1/4", 1/2", 72 зубца); Ключи: имбусовые (1,5-1
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
136
Шлицы бит
Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х40х11
Вес, кг.
12.88

Описание товара Inforce Набор инструментов 136 предметов 1/2" & 1/4" 06-07-17

Набор инструментов Inforce 136 предметов 1/2 дюйма и 1/4 дюйма 06-07-17 применяется для ремонтных, монтажных, демонтажных работ в автосервисах и на станциях технического обслуживания. В комплекте представлены инструменты профессионального класса. Все инструменты изготовлены из прочной стали. Набор поставляется в кейсе для удобного и компактного хранения. Перед использованием рекомендуется произвести 25 циклов вращения трещоточного механизма - для распределения смазки по всей поверхности механизма.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные

Отзывы о товаре Inforce Набор инструментов 136 предметов 1/2" & 1/4" 06-07-17




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Характеристики
Бренд
Inforce
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
136
Инструменты в комплекте
биты, гаечный ключ, торцевая головка, отвертка-битодержатель, клещи, имбусовый ключ, пассатижи
Комплектация
1/4" головки (4-13 мм, удлиненные 7-13 мм, Е-тип Е4-Е8); 1/2" головки (8-32 мм, удлиненные 10-19 мм, Е-тип Е10-Е24, свечные 16/21 мм); Карданы (1/4", 1/2"); Удлинители 1/4" (65/115 мм), 1/2" (155/280 мм); Гибкий удлинитель 1/4" (150 мм); Набор бит 1/4" (PZ, PH, SL, Hex, Torx, Torx holl); Адаптеры бит и держатель (65 мм); Воротки (1/4" Т-обр 115 мм, 1/2" Т-обр 300 мм, 1/2" L-обр 300 мм, 1/2" шарнир 250 мм); Отвертка-держатель 1/4" (150 мм); Трещотки (1/4", 1/2", 72 зубца); Ключи: имбусовые (1,5-1
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
136
Шлицы бит
Torx (T/TX)
Развернуть
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов Inforce 136 предметов 1/2 дюйма и 1/4 дюйма 06-07-17 применяется для ремонтных, монтажных, демонтажных работ в автосервисах и на станциях технического обслуживания. В комплекте представлены инструменты профессионального класса. Все инструменты изготовлены из прочной стали. Набор поставляется в кейсе для удобного и компактного хранения. Перед использованием рекомендуется произвести 25 циклов вращения трещоточного механизма - для распределения смазки по всей поверхности механизма.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные
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