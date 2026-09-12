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Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1

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Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 1
Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 2
Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 3
Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 4
Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 5
Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 6
Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 7
Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 8
Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 9
Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 10
Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 11
Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 12
Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 13
Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 14
Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 15
Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 16
Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 17
Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топоры
  • Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 1
  • Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 2
  • Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 3
  • Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 4
  • Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 5
  • Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 6
  • Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 7
  • Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 8
  • Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 9
  • Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 10
  • Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 11
  • Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 12
  • Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 13
  • Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 14
  • Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 15
  • Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 16
  • Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 17
  • Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679075
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Топоры
Длина ручки, см
69.5
Материал ручки
фибергласс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х4х2
Вес, кг.
2

Описание товара Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1

Топор-колун Gigant предназначен для заготовки дров. Инструмент имеет длинную рукоять, что обеспечивает мощный удар и хороший замах. Рукоять покрыта прорезиненным материалом, поэтому топор надежно удерживается в ладони и не скользит. Лезвие изготовлено из прочной и надежной стали, которую долго не придется затачивать. Инструмент идеально подходит для раскалывания бревен. Двухкомпонентная рукоятка амортизирует удар, поэтому можно рубить долго и без устали.. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, сантехнический, климатический, крепежный, автогаражный, а также станки, расходные материалы и многое другое.

Отзывы о товаре Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Топоры
Длина ручки, см
69.5
Материал ручки
фибергласс
Страна производитель
Китай
Описание
Топор-колун Gigant предназначен для заготовки дров. Инструмент имеет длинную рукоять, что обеспечивает мощный удар и хороший замах. Рукоять покрыта прорезиненным материалом, поэтому топор надежно удерживается в ладони и не скользит. Лезвие изготовлено из прочной и надежной стали, которую долго не придется затачивать. Инструмент идеально подходит для раскалывания бревен. Двухкомпонентная рукоятка амортизирует удар, поэтому можно рубить долго и без устали.. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, сантехнический, климатический, крепежный, автогаражный, а также станки, расходные материалы и многое другое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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