Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1
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Характеристики
Описание товара Топор-колун 2000 грамм с фибергласовой рукояткой Gigant AHT20-1
Топор-колун Gigant предназначен для заготовки дров. Инструмент имеет длинную рукоять, что обеспечивает мощный удар и хороший замах. Рукоять покрыта прорезиненным материалом, поэтому топор надежно удерживается в ладони и не скользит. Лезвие изготовлено из прочной и надежной стали, которую долго не придется затачивать. Инструмент идеально подходит для раскалывания бревен. Двухкомпонентная рукоятка амортизирует удар, поэтому можно рубить долго и без устали.. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, сантехнический, климатический, крепежный, автогаражный, а также станки, расходные материалы и многое другое.
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