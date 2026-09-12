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Gigant Набор усиленных буров SDS-plus 8шт. G-11011 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Gigant Набор усиленных буров SDS-plus 8шт. G-11011

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Gigant Набор усиленных буров SDS-plus 8шт. G-11011 - фото 1
Gigant Набор усиленных буров SDS-plus 8шт. G-11011 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
буры
Комплектация
Буры усиленные SDS-plus 8 шт.: 5х110 мм, 6х110 мм, 8х110 мм, 6х160 мм, 8х160 мм, 10х160 мм, 12х160 мм, 8х210 мм. Бокс пластиковый – 1 шт.
  • Gigant Набор усиленных буров SDS-plus 8шт. G-11011 - фото 1
  • Gigant Набор усиленных буров SDS-plus 8шт. G-11011 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679072
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
буры
Комплектация
Буры усиленные SDS-plus 8 шт.: 5х110 мм, 6х110 мм, 8х110 мм, 6х160 мм, 8х160 мм, 10х160 мм, 12х160 мм, 8х210 мм. Бокс пластиковый – 1 шт.
Упаковка
пластиковый бокс
Количество сверл (буров), шт
8
Тип сверл (буров)
SDS-plus
Мин. диаметр сверла (бура), мм
5
Макс. диаметр сверла (бура), мм
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х3
Вес, г.
640

Описание товара Gigant Набор усиленных буров SDS-plus 8шт. G-11011

Набор усиленных буров Gigant G-11011 используется в перфораторах с типом крепления SDS-plus для сверления отверстий в бетоне, кирпичной кладке, камне, граните. Оснастка изготовлена из закаленной конструкционной легированной стали Cr40. Буры оснащены твердосплавным карбид-вольфрамовым наконечником и четырехзаходной спиралью, которая способствует быстрому отводу сверлильной пыли из отверстия. Подходят для интенсивных нагрузок.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Gigant Набор усиленных буров SDS-plus 8шт. G-11011




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
буры
Комплектация
Буры усиленные SDS-plus 8 шт.: 5х110 мм, 6х110 мм, 8х110 мм, 6х160 мм, 8х160 мм, 10х160 мм, 12х160 мм, 8х210 мм. Бокс пластиковый – 1 шт.
Упаковка
пластиковый бокс
Количество сверл (буров), шт
8
Тип сверл (буров)
SDS-plus
Мин. диаметр сверла (бура), мм
5
Макс. диаметр сверла (бура), мм
12
Страна производитель
Китай
Описание
Набор усиленных буров Gigant G-11011 используется в перфораторах с типом крепления SDS-plus для сверления отверстий в бетоне, кирпичной кладке, камне, граните. Оснастка изготовлена из закаленной конструкционной легированной стали Cr40. Буры оснащены твердосплавным карбид-вольфрамовым наконечником и четырехзаходной спиралью, которая способствует быстрому отводу сверлильной пыли из отверстия. Подходят для интенсивных нагрузок.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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