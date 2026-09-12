Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов Gigant GSS 11
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
монтажный набор
Количество предметов, шт
11
Инструменты в комплекте
отвертки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679067
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
монтажный набор
Количество предметов, шт
11
Инструменты в комплекте
отвертки
Упаковка
кейс
Количество отверток, шт
11
Шлицы отверток
прямой (SL), крестообразный (PH), крестообразный (PZ)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х6
Вес, кг.
1.14
Описание товара Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов Gigant GSS 11
Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 11 предметов GSS 11 подойдет для работы с крепежными соединениями. В комплект входят четыре отвертки с прямым шлицем Sl (75 мм, 2 по 100 мм и 38 мм), пять отверток с крестовым шлицем Ph (2 по 75 мм, 100 мм, 125 мм и 38 мм) и две отвертки с шлицем Pz (75 мм и 100 мм).
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
монтажный набор
Количество предметов, шт
11
Инструменты в комплекте
отвертки
Упаковка
кейс
Количество отверток, шт
11
Шлицы отверток
прямой (SL), крестообразный (PH), крестообразный (PZ)
Страна производитель
Китай
Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 11 предметов GSS 11 подойдет для работы с крепежными соединениями. В комплект входят четыре отвертки с прямым шлицем Sl (75 мм, 2 по 100 мм и 38 мм), пять отверток с крестовым шлицем Ph (2 по 75 мм, 100 мм, 125 мм и 38 мм) и две отвертки с шлицем Pz (75 мм и 100 мм).
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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