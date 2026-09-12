Gigant Набор комбинированных ключей 22 шт. в сумке GCWS22
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Характеристики
Описание товара Gigant Набор комбинированных ключей 22 шт. в сумке GCWS22
Набор комбинированных ключей Gigant GCWS22 (22 предмета) — это профессиональный комплект ручного инструмента, предназначенный для выполнения широкого спектра слесарных, монтажных и ремонтных работ. Расширенная комплектация с популярным размерным рядом от 6 до 32 мм делает набор универсальным решением для автосервисов, производственных мастерских и домашнего использования. Каждый ключ сочетает в себе рожковый и накидной профиль, что обеспечивает удобство работы с различными типами крепежных соединений и повышает эффективность выполнения задач. Все ключи изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали (Cr-V), которая отличается повышенной прочностью, устойчивостью к деформациям и длительным сроком службы. Хромированное покрытие надежно защищает инструмент от коррозии, влаги и загрязнений, что позволяет использовать набор в условиях повышенной нагрузки и неблагоприятной среды. Прямая форма ключей обеспечивает удобный доступ к крепежу, а эргономичное исполнение способствует комфортной работе даже при длительном использовании. Набор поставляется в удобной сумке, которая обеспечивает компактное хранение и удобную транспортировку инструментов. Все элементы надежно фиксируются в чехле, что помогает поддерживать порядок на рабочем месте и предотвращает потерю ключей. Отсутствие трещоточного механизма повышает надежность конструкции и устойчивость к интенсивным нагрузкам, а миллиметровая система размеров делает набор совместимым с большинством стандартных крепежей. Набор комбинированных ключей Gigant GCWS22 относится к профессиональному классу инструмента и разработан с учетом требований современных мастеров. Продукция бренда проходит многоступенчатое тестирование и контроль качества, что гарантирует соответствие заявленным характеристикам и надежность в эксплуатации. Благодаря высокой прочности, расширенному диапазону размеров и устойчивости к износу, данный набор станет надежным помощником как для профессионалов, так и для автолюбителей, обеспечивая удобство, эффективность и долговечность в работе. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, сантехнический, климатический, крепежный, автогаражный, а также станки, расходные материалы и многое другое.
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