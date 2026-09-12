Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25
Набор комбинированных ключей Gigant GDWSP-25 (6–32 мм, 25 предметов, полированный хром) — это профессиональный инструмент, предназначенный для выполнения монтажных и демонтажных работ с резьбовыми соединениями. Расширенный комплект включает 25 ключей с популярным размерным рядом от 6 до 32 мм, что делает его универсальным решением для автосервисов, производственных мастерских и домашнего использования. Каждый ключ сочетает в себе рожковый и накидной профиль, обеспечивая удобство работы с различными типами крепежа и повышая эффективность выполнения задач. Инструмент изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали (Cr-V), которая отличается высокой прочностью, устойчивостью к деформациям и длительным сроком службы. Дополнительное хромоникелевое покрытие с полированной поверхностью надежно защищает ключи от коррозии, воздействия влаги и загрязнений, а также облегчает уход за инструментом. Угол наклона головки ключа 15 градусов обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах и упрощает откручивание крепежных элементов. Каждый ключ имеет четкую гравировку размера на корпусе, что позволяет быстро находить нужный инструмент в процессе работы. Прямая форма и эргономичное исполнение обеспечивают комфортное использование даже при длительных нагрузках. Набор поставляется в удобном чехле, где каждый ключ размещается в отдельном кармане, что гарантирует порядок, удобство хранения и простоту транспортировки. Набор комбинированных ключей Gigant GDWSP-25 относится к профессиональному классу инструмента и подходит как для интенсивного использования в автосервисах и мастерских, так и для бытовых задач. Благодаря высокой прочности, расширенной комплектации и продуманной конструкции, данный комплект обеспечивает надежность, удобство и эффективность при выполнении широкого спектра работ. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, сантехнический, климатический, крепежный, автогаражный, а также станки, расходные материалы и многое другое.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-30e
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", CrV, пластиковый кейс 57 предметов Ste...
-
В наличииЦена 3 250 руб. 5 040 руб.813 руб. в СплитНабор инструментов Bort BTK-100 93723521
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитНабор инструмента универсальный ЗУБР Хозяин-42, 42 предмета (221...
-
В наличииЦена 3 280 руб.820 руб. в СплитНабор ключей шарнирных, CrV, 8шт., 12 гран. Stels (14965)
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс, 82 предмета Си...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитНабор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 8 шт, 8 - ...
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитНабор ключей комбинированных 6-32 мм, 22 шт., CrV, матовый хром ...
-
В наличииЦена 3 530 руб. 5 666 руб.883 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", 108 предметов Сибртех (13389)
-
В наличииЦена 3 580 руб.895 руб. в СплитНабор шарнирных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 7 шт, 8 - 19 мм,...
-
В наличииЦена 3 660 руб.915 руб. в СплитНабор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., CrV, матовый хро...
-
В наличииЦена 3 700 руб.925 руб. в СплитНабор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER (77337)
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25