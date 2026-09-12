Набор инструментов в алюминиевом кейсе 1/2" и 1/4" 151 предмет Gigant Professional GPS 151
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный
Количество предметов, шт
151
Инструменты в комплекте
бокорезы, вороток для головок, длинногубцы, клещи, молоток, плоскогубцы, ножовка, ножницы, кусачки, разводной ключ
Кмоплектация
рулетка, магнитный держатель бит, фонарик, штангенциркуль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679049
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
торцевые головки, биты, набор пробойников
Область применения
универсальный
Количество предметов, шт
151
Инструменты в комплекте
бокорезы, вороток для головок, длинногубцы, клещи, молоток, плоскогубцы, ножовка, ножницы, кусачки, разводной ключ
Кмоплектация
рулетка, магнитный держатель бит, фонарик, штангенциркуль
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
9
Тип гаечных ключей
комбинированный
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
22
Количество имбусовых ключей
9
Макс. размер зева разводного ключа, мм
250
Количество отверток, шт
5
Шлицы отверток
прямой (SL), крестообразный (PH)
Тип бит
стандартные, для точных работ, с головками
Посадка бит
1/2 дюйм.
Торцовые головки
торцевые, 6-гранные
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х41х21
Вес, кг.
13.8
Описание товара Набор инструментов в алюминиевом кейсе 1/2" и 1/4" 151 предмет Gigant Professional GPS 151
Набор инструментов в алюминиевом кейсе 1/2 и 1/4 151 предмет Gigant Professional GPS 151 является прочным, многофункциональным и долговечным комплектом, который подойдет для проведения множества ремонтных и обслуживающих работ. Набор поставляется в компактном и стильном кейсе для удобного хранения и транспортировки. Благодаря разделению на несколько подложек можно без труда получить доступ к любому из отделений кейса. Инструменты выполнены из высокопрочной хромованадиевой стали с сатинированием.
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Теги товара: с отвертками
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
торцевые головки, биты, набор пробойников
Область применения
универсальный
Количество предметов, шт
151
Инструменты в комплекте
бокорезы, вороток для головок, длинногубцы, клещи, молоток, плоскогубцы, ножовка, ножницы, кусачки, разводной ключ
Кмоплектация
рулетка, магнитный держатель бит, фонарик, штангенциркуль
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
9
Тип гаечных ключей
комбинированный
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
22
Развернуть
Количество имбусовых ключей
9
Макс. размер зева разводного ключа, мм
250
Количество отверток, шт
5
Шлицы отверток
прямой (SL), крестообразный (PH)
Тип бит
стандартные, для точных работ, с головками
Посадка бит
1/2 дюйм.
Торцовые головки
торцевые, 6-гранные
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Набор инструментов в алюминиевом кейсе 1/2 и 1/4 151 предмет Gigant Professional GPS 151 является прочным, многофункциональным и долговечным комплектом, который подойдет для проведения множества ремонтных и обслуживающих работ. Набор поставляется в компактном и стильном кейсе для удобного хранения и транспортировки. Благодаря разделению на несколько подложек можно без труда получить доступ к любому из отделений кейса. Инструменты выполнены из высокопрочной хромованадиевой стали с сатинированием.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Набор инструментов в алюминиевом кейсе 1/2" и 1/4" 151 предмет Gigant Professional GPS 151 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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