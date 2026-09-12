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Набор инструментов в алюминиевом кейсе 1/2" и 1/4" 151 предмет Gigant Professional GPS 151 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов в алюминиевом кейсе 1/2" и 1/4" 151 предмет Gigant Professional GPS 151

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный
Количество предметов, шт
151
Инструменты в комплекте
бокорезы, вороток для головок, длинногубцы, клещи, молоток, плоскогубцы, ножовка, ножницы, кусачки, разводной ключ
Кмоплектация
рулетка, магнитный держатель бит, фонарик, штангенциркуль
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  • Набор инструментов в алюминиевом кейсе 1/2&quot; и 1/4&quot; 151 предмет Gigant Professional GPS 151 - фото 7
  • Набор инструментов в алюминиевом кейсе 1/2&quot; и 1/4&quot; 151 предмет Gigant Professional GPS 151 - фото 8
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  • Набор инструментов в алюминиевом кейсе 1/2&quot; и 1/4&quot; 151 предмет Gigant Professional GPS 151 - фото 18
  • Набор инструментов в алюминиевом кейсе 1/2&quot; и 1/4&quot; 151 предмет Gigant Professional GPS 151 - фото 19
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  • Набор инструментов в алюминиевом кейсе 1/2&quot; и 1/4&quot; 151 предмет Gigant Professional GPS 151 - фото 23
  • Набор инструментов в алюминиевом кейсе 1/2&quot; и 1/4&quot; 151 предмет Gigant Professional GPS 151 - фото 24
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  • Набор инструментов в алюминиевом кейсе 1/2&quot; и 1/4&quot; 151 предмет Gigant Professional GPS 151 - фото 27
  • Набор инструментов в алюминиевом кейсе 1/2&quot; и 1/4&quot; 151 предмет Gigant Professional GPS 151 - фото 28
  • Набор инструментов в алюминиевом кейсе 1/2&quot; и 1/4&quot; 151 предмет Gigant Professional GPS 151 - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679049
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
торцевые головки, биты, набор пробойников
Область применения
универсальный
Количество предметов, шт
151
Инструменты в комплекте
бокорезы, вороток для головок, длинногубцы, клещи, молоток, плоскогубцы, ножовка, ножницы, кусачки, разводной ключ
Кмоплектация
рулетка, магнитный держатель бит, фонарик, штангенциркуль
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
9
Тип гаечных ключей
комбинированный
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
22
Количество имбусовых ключей
9
Макс. размер зева разводного ключа, мм
250
Количество отверток, шт
5
Шлицы отверток
прямой (SL), крестообразный (PH)
Тип бит
стандартные, для точных работ, с головками
Посадка бит
1/2 дюйм.
Торцовые головки
торцевые, 6-гранные
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х41х21
Вес, кг.
13.8

Описание товара Набор инструментов в алюминиевом кейсе 1/2" и 1/4" 151 предмет Gigant Professional GPS 151

Набор инструментов в алюминиевом кейсе 1/2 и 1/4 151 предмет Gigant Professional GPS 151 является прочным, многофункциональным и долговечным комплектом, который подойдет для проведения множества ремонтных и обслуживающих работ. Набор поставляется в компактном и стильном кейсе для удобного хранения и транспортировки. Благодаря разделению на несколько подложек можно без труда получить доступ к любому из отделений кейса. Инструменты выполнены из высокопрочной хромованадиевой стали с сатинированием.



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Теги товара: с отвертками

Отзывы о товаре Набор инструментов в алюминиевом кейсе 1/2" и 1/4" 151 предмет Gigant Professional GPS 151




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
торцевые головки, биты, набор пробойников
Область применения
универсальный
Количество предметов, шт
151
Инструменты в комплекте
бокорезы, вороток для головок, длинногубцы, клещи, молоток, плоскогубцы, ножовка, ножницы, кусачки, разводной ключ
Кмоплектация
рулетка, магнитный держатель бит, фонарик, штангенциркуль
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
9
Тип гаечных ключей
комбинированный
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
22
Развернуть
Количество имбусовых ключей
9
Макс. размер зева разводного ключа, мм
250
Количество отверток, шт
5
Шлицы отверток
прямой (SL), крестообразный (PH)
Тип бит
стандартные, для точных работ, с головками
Посадка бит
1/2 дюйм.
Торцовые головки
торцевые, 6-гранные
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов в алюминиевом кейсе 1/2 и 1/4 151 предмет Gigant Professional GPS 151 является прочным, многофункциональным и долговечным комплектом, который подойдет для проведения множества ремонтных и обслуживающих работ. Набор поставляется в компактном и стильном кейсе для удобного хранения и транспортировки. Благодаря разделению на несколько подложек можно без труда получить доступ к любому из отделений кейса. Инструменты выполнены из высокопрочной хромованадиевой стали с сатинированием.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками


Теги товара: с отвертками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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