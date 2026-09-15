Уцененный товар Инсталляция к комплекту Roca Victoria 893100000 хорошее состояние, 678937
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%4 970 руб. 16 565 руб.
В наличии
Код товара: 678937
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 970 руб. -70%
16 565 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.55х0.42
Вес, кг.
12
Описание товара Уцененный товар Инсталляция к комплекту Roca Victoria 893100000 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: инсталяция, крепеж, переходник трубы, ящик для установки клавиши, документация
Спецификация:
- Серия: Victoria
- Цвет клавиши: хром
- Тип управления: механическое
- Габариты инсталляции: 1150х530х150 мм
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Бренд
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: инсталяция, крепеж, переходник трубы, ящик для установки клавиши, документация
Спецификация:
- Серия: Victoria
- Цвет клавиши: хром
- Тип управления: механическое
- Габариты инсталляции: 1150х530х150 мм
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Уцененный товар Инсталляция к комплекту Roca Victoria 893100000 хорошее состояние - стоимость товара 4970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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