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Уцененный товар Инсталляция к комплекту Roca Victoria 893100000 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 678937
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Уцененный товар Инсталляция к комплекту Roca Victoria 893100000 хорошее состояние, 678937

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Инсталляция к комплекту Roca Victoria 893100000 хорошее состояние - фото 1
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Инсталляция к комплекту Roca Victoria 893100000 хорошее состояние - фото 2
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Инсталляция к комплекту Roca Victoria 893100000 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Инсталляция к комплекту Roca Victoria 893100000 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
  • Инсталляция к комплекту Roca Victoria 893100000 хорошее состояние - фото 1
  • Инсталляция к комплекту Roca Victoria 893100000 хорошее состояние - фото 2
  • Инсталляция к комплекту Roca Victoria 893100000 хорошее состояние - фото 3
  • Инсталляция к комплекту Roca Victoria 893100000 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
4 970 руб.  16 565 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 678937
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Инсталляция к комплекту Roca Victoria 893100000 хорошее состояние
4 970 руб. -70%
16 565 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Roca
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.55х0.42
Вес, кг.
12

Описание товара Уцененный товар Инсталляция к комплекту Roca Victoria 893100000 хорошее состояние

Инсталляция к комплекту Roca Victoria 893100000 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: инсталяция, крепеж, переходник трубы, ящик для установки клавиши, документация
Спецификация:

  • Серия: Victoria
  • Цвет клавиши: хром
  • Тип управления: механическое
  • Габариты инсталляции: 1150х530х150 мм
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка)

Отзывы о товаре Уцененный товар Инсталляция к комплекту Roca Victoria 893100000 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Roca
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Страна производитель
Китай
Описание
Инсталляция к комплекту Roca Victoria 893100000 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: инсталяция, крепеж, переходник трубы, ящик для установки клавиши, документация
Спецификация:
  • Серия: Victoria
  • Цвет клавиши: хром
  • Тип управления: механическое
  • Габариты инсталляции: 1150х530х150 мм
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Инсталляция к комплекту Roca Victoria 893100000 хорошее состояние - стоимость товара 4970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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