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Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4I (инверторный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4I (инверторный)

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Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4I (инверторный) - фото 1
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4I (инверторный) - фото 2
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4I (инверторный) - фото 3
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4I (инверторный) - фото 4
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4I (инверторный) - фото 5
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4I (инверторный) - фото 6
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4I (инверторный) - фото 7
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4I (инверторный) - фото 8
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4I (инверторный) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4I (инверторный) - фото 1
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4I (инверторный) - фото 2
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4I (инверторный) - фото 3
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4I (инверторный) - фото 4
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4I (инверторный) - фото 5
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4I (инверторный) - фото 6
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4I (инверторный) - фото 7
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4I (инверторный) - фото 8
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4I (инверторный) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
11 440 руб.  17 790 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 678922
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4I (инверторный)
11 440 руб. -36%
17 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Мощность обогрева
2500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
инверторный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1
Рекомендуемая площадь обогрева
30 кв. м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х45х13
Вес, кг.
6.94

Описание товара Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4I (инверторный)

Представляем вам уникальную новинку – Конвектор электрический, блок управления с технологией digital INVERTER - BEC/EVU-2500-4I. Отопительные модули EVOLUTION TRANSFORMER SYSTEM оснащены уникальным, запатентованным нагревательным элементом нового поколения, изготовленным по технологии HEDGEHOG. Благодаря специально разработанной ребристой поверхности нагревательного элемента, площадь теплоотдачи увеличена на 20%, что дает более высокую производительность и более быстрый обогрев, по сравнению с типовыми нагревательными элементами аналогичной мощности. Трапециевидная форма корпуса и выносная конструкция крепления блоков управления, позволяет равномерно распределять нагретый воздух внутри конвекционной камеры, прогревая помещение на 30% быстрее. Специальная аэродинамическая форма жалюзи разработана с учетом физики конвективных процессов и увеличивает скорость конвективного потока, снижая температуру нагрева внешнего корпуса отопительного модуля. Безопасность подтверждена сертификатом МЧС.

Отзывы о товаре Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4I (инверторный)




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Мощность обогрева
2500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
инверторный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1
Рекомендуемая площадь обогрева
30 кв. м
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам уникальную новинку – Конвектор электрический, блок управления с технологией digital INVERTER - BEC/EVU-2500-4I. Отопительные модули EVOLUTION TRANSFORMER SYSTEM оснащены уникальным, запатентованным нагревательным элементом нового поколения, изготовленным по технологии HEDGEHOG. Благодаря специально разработанной ребристой поверхности нагревательного элемента, площадь теплоотдачи увеличена на 20%, что дает более высокую производительность и более быстрый обогрев, по сравнению с типовыми нагревательными элементами аналогичной мощности. Трапециевидная форма корпуса и выносная конструкция крепления блоков управления, позволяет равномерно распределять нагретый воздух внутри конвекционной камеры, прогревая помещение на 30% быстрее. Специальная аэродинамическая форма жалюзи разработана с учетом физики конвективных процессов и увеличивает скорость конвективного потока, снижая температуру нагрева внешнего корпуса отопительного модуля. Безопасность подтверждена сертификатом МЧС.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4I (инверторный) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11440 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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