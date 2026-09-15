Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2500-4I (инверторный)
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%10 870 руб. 16 970 руб.
В наличии
Код товара: 678920
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 870 руб. -36%
16 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Мощность обогрева
2500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
инверторный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1
Рекомендуемая площадь обогрева
30 кв. м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х45х13
Вес, кг.
6.62
Описание товара Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2500-4I (инверторный)
Благодаря специально разработанной ребристой поверхности нагревательного элемента, площадь теплоотдачи увеличена на 20%, что дает более высокую производительность и более быстрый обогрев, по сравнению с типовыми нагревательными элементами аналогичной мощности. Трапециевидная форма корпуса и выносная конструкция крепления блоков управления, позволяет равномерно распределять нагретый воздух внутри конвекционной камеры, прогревая помещение на 30% быстрее. Специальная аэродинамическая форма жалюзи разработана с учетом физики конвективных процессов и увеличивает скорость конвективного потока, снижая температуру нагрева внешнего корпуса отопительного модуля. Безопасность подтверждена сертификатом МЧС.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Мощность обогрева
2500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
инверторный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1
Рекомендуемая площадь обогрева
30 кв. м
Страна производитель
Китай
Благодаря специально разработанной ребристой поверхности нагревательного элемента, площадь теплоотдачи увеличена на 20%, что дает более высокую производительность и более быстрый обогрев, по сравнению с типовыми нагревательными элементами аналогичной мощности. Трапециевидная форма корпуса и выносная конструкция крепления блоков управления, позволяет равномерно распределять нагретый воздух внутри конвекционной камеры, прогревая помещение на 30% быстрее. Специальная аэродинамическая форма жалюзи разработана с учетом физики конвективных процессов и увеличивает скорость конвективного потока, снижая температуру нагрева внешнего корпуса отопительного модуля. Безопасность подтверждена сертификатом МЧС.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2500-4I (инверторный) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10870 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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