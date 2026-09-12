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Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный)

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Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 1
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 2
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 3
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 4
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 5
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 6
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 7
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 8
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 9
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 10
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 11
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 12
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 1
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 2
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 3
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 4
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 5
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 6
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 7
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 8
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 9
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 10
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 11
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 12
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
13 570 руб.  17 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678919
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х45х15
Вес, кг.
6.5

Описание товара Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный)

Серия Apollo – электрические конвекторы нового поколения, разработанные на основе инновационной технологии TRANSFORMER SYSTEM, которая позволяет самостоятельно выбрать комплектацию конвектора. Конвекторы оснащаются современным бесшумным нагревательным элементом HEDGEHOG (монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов). Нагрев на 20% быстрее, размер на 20% компактнее за счет увеличенной площади теплоотдачи, температура на 15% ниже, бесшумная работа. Срок службы 25 лет. Полноразмерная воздуховыпускная решетка Flow Screen. 4D поток тепла – равномерное распределение тепла по всей площади помещения. Более быстрый и плавный обогрев. Уникальный и эргономичный дизайн. Новый конвектор от Ballu удостоен престижной международной награды в области дизайна A’ Design Award – 2020-2021.

Отзывы о товаре Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2000-4I (инверторный)




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Серия Apollo – электрические конвекторы нового поколения, разработанные на основе инновационной технологии TRANSFORMER SYSTEM, которая позволяет самостоятельно выбрать комплектацию конвектора. Конвекторы оснащаются современным бесшумным нагревательным элементом HEDGEHOG (монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов). Нагрев на 20% быстрее, размер на 20% компактнее за счет увеличенной площади теплоотдачи, температура на 15% ниже, бесшумная работа. Срок службы 25 лет. Полноразмерная воздуховыпускная решетка Flow Screen. 4D поток тепла – равномерное распределение тепла по всей площади помещения. Более быстрый и плавный обогрев. Уникальный и эргономичный дизайн. Новый конвектор от Ballu удостоен престижной международной награды в области дизайна A’ Design Award – 2020-2021.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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