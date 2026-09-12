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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2000 T-TUM3 (механический) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2000 T-TUM3 (механический)

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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2000 T-TUM3 (механический) - фото 1
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2000 T-TUM3 (механический) - фото 2
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2000 T-TUM3 (механический) - фото 3
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2000 T-TUM3 (механический) - фото 4
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2000 T-TUM3 (механический) - фото 5
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2000 T-TUM3 (механический) - фото 6
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2000 T-TUM3 (механический) - фото 7
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2000 T-TUM3 (механический) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2000 T-TUM3 (механический) - фото 1
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2000 T-TUM3 (механический) - фото 2
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2000 T-TUM3 (механический) - фото 3
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2000 T-TUM3 (механический) - фото 4
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2000 T-TUM3 (механический) - фото 5
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2000 T-TUM3 (механический) - фото 6
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2000 T-TUM3 (механический) - фото 7
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2000 T-TUM3 (механический) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
9 440 руб.  12 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678909
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х45х12
Вес, кг.
5.86

Описание товара Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2000 T-TUM3 (механический)

Технология Transformer System представляет абсолютную свободу выбора комплектации конвектора. Инновационная технология Transformer System Air Gate 2, позволяет потребителю свободно управлять комплектацией прибора. Конвектор Transformer System состоит из отопительного модуля (базовая часть) и съемного блока управления. Отопительный модуль Air Gate Transformer System оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет супер компактные размеры за счет увеличенной площади теплоотдачи. Пониженная на 15% температура элемента и корпуса гарантирует мягкое и комфортное тепло. Ресурс нагревательного элемента Hedgehog 25 лет!

Отзывы о товаре Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2000 T-TUM3 (механический)




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Технология Transformer System представляет абсолютную свободу выбора комплектации конвектора. Инновационная технология Transformer System Air Gate 2, позволяет потребителю свободно управлять комплектацией прибора. Конвектор Transformer System состоит из отопительного модуля (базовая часть) и съемного блока управления. Отопительный модуль Air Gate Transformer System оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет супер компактные размеры за счет увеличенной площади теплоотдачи. Пониженная на 15% температура элемента и корпуса гарантирует мягкое и комфортное тепло. Ресурс нагревательного элемента Hedgehog 25 лет!
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Отзывы


Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2000 T-TUM3 (механический) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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