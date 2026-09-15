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Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4I (инверторный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4I (инверторный)

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Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4I (инверторный) - фото 1
Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4I (инверторный) - фото 2
Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4I (инверторный) - фото 3
Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4I (инверторный) - фото 4
Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4I (инверторный) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4I (инверторный) - фото 1
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4I (инверторный) - фото 2
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4I (инверторный) - фото 3
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4I (инверторный) - фото 4
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4I (инверторный) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
10 360 руб.  16 140 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 678904
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4I (инверторный)
10 360 руб. -36%
16 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, блок управления, документация, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
инверторный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Рекомендуемая площадь обогрева
25 кв.м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х45х13
Вес, кг.
5.52

Описание товара Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4I (инверторный)

Серия конвекторов Evolution Transformer System с инновационным нагревательным элементом HEDGEHOG и блоком управления digital INVERTER. Исследования РСТ, ИЗТТ, МГСУ доказали, что с блоком управления digital INVERTER экономия электроэнергии достигает 70% по сравнению со стандартными обогревателями! Экономия происходит за счет плавного регулирования мощности нагревательного элемента в зависимости от разницы между заданной и фактической температурой в помещении. Окупаемость максимальной комплектации - 1 месяц!. HEDGEHOG – это бесшумный монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстро и эффективно обогреть помещение. Заботясь о вашем спокойствии и комфорте, мы прикладываем все усилия, чтобы наша продукция была безопасной при эксплуатации. Безопасность данного прибора подтверждена сертификатом МЧС.

Отзывы о товаре Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4I (инверторный)




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, блок управления, документация, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
инверторный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Рекомендуемая площадь обогрева
25 кв.м
Страна производитель
Китай
Описание
Серия конвекторов Evolution Transformer System с инновационным нагревательным элементом HEDGEHOG и блоком управления digital INVERTER. Исследования РСТ, ИЗТТ, МГСУ доказали, что с блоком управления digital INVERTER экономия электроэнергии достигает 70% по сравнению со стандартными обогревателями! Экономия происходит за счет плавного регулирования мощности нагревательного элемента в зависимости от разницы между заданной и фактической температурой в помещении. Окупаемость максимальной комплектации - 1 месяц!. HEDGEHOG – это бесшумный монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстро и эффективно обогреть помещение. Заботясь о вашем спокойствии и комфорте, мы прикладываем все усилия, чтобы наша продукция была безопасной при эксплуатации. Безопасность данного прибора подтверждена сертификатом МЧС.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4I (инверторный) - купить по цене 10360 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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