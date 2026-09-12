Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1500 T-TUM3 (механический)
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%8 090 руб. 10 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678900
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, блок управления, документация, упаковка
Мощность обогрева
1.5 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
20 кв. м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х45х13
Вес, кг.
5.15
Описание товара Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1500 T-TUM3 (механический)
Конвектор Electrolux ECH/AG2-1500 T-TUM3 предназначен для настенного или напольного монтажа. Модель классического белого цвета эффективна в помещении с площадью не более 20 м?. Модель имеет защиту от перегрева и механическое управление. Система очистки воздуха BIO Filter System представлена фильтром с антисептическим эффектом, угольным, катехиновыми с биологически активным витамином С. В комплекте поставки пульт управления и вилка для подключения к электросети.
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Теги товара: 1500 вт
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, блок управления, документация, упаковка
Мощность обогрева
1.5 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
20 кв. м
Страна производитель
Китай
Конвектор Electrolux ECH/AG2-1500 T-TUM3 предназначен для настенного или напольного монтажа. Модель классического белого цвета эффективна в помещении с площадью не более 20 м?. Модель имеет защиту от перегрева и механическое управление. Система очистки воздуха BIO Filter System представлена фильтром с антисептическим эффектом, угольным, катехиновыми с биологически активным витамином С. В комплекте поставки пульт управления и вилка для подключения к электросети.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1500 T-TUM3 (механический) - купить по цене 8090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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