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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр)

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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) - фото 1
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) - фото 2
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) - фото 3
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) - фото 4
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) - фото 5
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) - фото 6
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) - фото 7
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) - фото 8
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) - фото 9
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) - фото 10
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) - фото 11
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) - фото 1
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) - фото 2
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) - фото 3
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) - фото 4
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) - фото 5
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) - фото 6
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) - фото 7
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) - фото 8
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) - фото 9
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) - фото 10
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) - фото 11
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
10 420 руб.  13 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678892
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х45х13
Вес, кг.
4.23

Описание товара Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр)

Конвектор оснащен компактным нагревательным элементом нового поколения с увеличенной площадью теплоотдачи — HEDGEHOG. Он на 20% меньше аналогов и нагревает помещение быстрее на 20%. Уникальная технология фильтрации BIO Filter System удаляет из воздуха бактерии, вирусы, неприятные запахи и аллергены. Прибор автоматически отключается при достижении критического уровня температуры. В комплекте поставки пульт управления и вилка для подключения к электросети.

Отзывы о товаре Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUE4 (электр)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор оснащен компактным нагревательным элементом нового поколения с увеличенной площадью теплоотдачи — HEDGEHOG. Он на 20% меньше аналогов и нагревает помещение быстрее на 20%. Уникальная технология фильтрации BIO Filter System удаляет из воздуха бактерии, вирусы, неприятные запахи и аллергены. Прибор автоматически отключается при достижении критического уровня температуры. В комплекте поставки пульт управления и вилка для подключения к электросети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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