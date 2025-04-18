Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный)
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH-AG2-1000-T-TUI4 инверторный конвектор, который станет незаменимым помощником в создании комфортного тепла в вашем доме. Произведенный в Китае, этот продукт сочетает в себе высокое качество и надежность, подтвержденную трехлетней гарантией от производителя. Дизайн конвектора выполнен в утонченном белом цвете, что позволяет ему гармонично вписываться в любой интерьер. Компактные размеры (высота 40.4 см, ширина 48 см, глубина 9.1 см) и способность к горизонтальной установке делают его удобным для размещения как на полу, так и на стене. В комплекте поставляется набор крепежа, что облегчает процесс установки.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт, с электронным термостатом
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт, с электронным термостатом
Достоинства:
Комментарий:
Старые блоки горели, эти вроде по надёжнее. из минусов - нет крышки от пыли
Достоинства:
Комментарий:
Родной радостно сгорел непонятно отчего... Пришлось менять, этот встал идеально. Работает пока.
Достоинства:
Комментарий:
два штуки работают уже год, отличные, при переключении не щёлкают, спать не мешают
Достоинства:
Комментарий:
Лего управлять можно настроить wi-fi и устанавливать точную регулировку температуры. Мне нравится, дороговато, но делайте свой выбор.
Достоинства:
Комментарий:
Поставили блок управления вместо сломанного. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
всё в целости, поставил, подключил, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло вовремя и самое главное что в целости. Проверил. Всё работает как надо. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично на удаленке
Достоинства:
Комментарий:
Все работает всё отлично, подсоединился к умным дому очень быстро без всяких проблем
Достоинства:
Комментарий:
После обновления до версии 4.2 перестал работать режим половинной мощности: значок горит, а мощность полная. Температуру с датчика можно посмотреть только в Алисе и только в режиме Comfort. В режиме Авто включается сразу на полную мощность(10), но через некоторое время находит оптимальные уровни мощности и переключается между ними.
Достоинства:
Комментарий:
плохо упакован!Прибор работает!
Достоинства:
Комментарий:
Сильно греется вилка. После часа работы на полную мощность, контакт вилки в руках удержать не возможно. Проверял на разных розетках двумя такими приборами. Остальное все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил, все работает. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Поменяли. Работает как родной!!!
Достоинства:
Комментарий:
переключается тихо, подсветка спать не мешает, в отличие от предыдущей модели
Достоинства:
Комментарий:
блок пришёл быстро все работает хорошо,спасибо продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий блок, подошёл идеально.
Достоинства:
Комментарий:
Купил именно этот блок управления. Сначала заказал обогреватель с электронным блоком, но сосед убедил взять именно инверторный. Сейчас пользуюсь обогревателем и очень доволен, экономит электричество, а главное 10 ступеней нагрева.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в обогреватель. Работает хорошо, сеть держит стабильно.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, пробовал через вай фай удаленно подключиться все супер, в плане экономии не могу сказать зима покажет
Достоинства:
Комментарий:
Меняю блоки первого поколения.
Достоинства:
Комментарий:
Получил раньше нагревательного блока. Первое впечатление добротнре изделие. Сегодня получил нагревательный блок, установил бес особых проблем. Единственнле боковой зацеп отверстие не совпадает. Руки есть, решил проблему. При получении осмотрел вроде нет вмятин. Хотя коробка порвана. Дома увидел все таки небольшую вмятину. Планирую к покупке ещё, надеюсь продавец сделает скидку на будуший заказ за вмятину....
Достоинства:
Комментарий:
Данный блок управления покупался под обогреватель Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T в кабинет для дотапливания зимой. Было важно, помимо Wi-Fi управления, возможность сопряжения с Алисой от Яндекса. В устройстве много функций и режимов для разных сценариев использования. Выглядит качественно, с монтажом проблем не возникло. Быстро нагревает и поддерживает заданную температуру. По заявлению производителя позволяет экономить много электроэнергии. Полноценно протестировать пока не удалось, как получится - постараюсь дополнить отзыв. На момент приобретения, дешевле было все купить по отдельности (нагреватель, блок управления, ножки). Надеюсь прослужит долго. Всем мира!
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, греет очень хорошо, единственное, гарантийный талон пришёл пустым, надо ли его заполнить?
Достоинства:
Комментарий:
В работе ещё не проверял внешне аккуратный
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое! Очень выручили. До этого приобретали такой же блок на WB, но пришёл блок другой модели и нерабочий. С трудом нашли здесь то, что нам было необходимо. Приобрели здесь два блока и довольны ими. Очень надеемся, что прослужат нам долго!
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо работает.Обогревает
Достоинства:
Комментарий:
Отличная штука, своих денег однозначно стоит.
Отзывы о товаре Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный)
Достоинства:
Комментарий:
Старые блоки горели, эти вроде по надёжнее. из минусов - нет крышки от пыли
Достоинства:
Комментарий:
Родной радостно сгорел непонятно отчего... Пришлось менять, этот встал идеально. Работает пока.
Достоинства:
Комментарий:
два штуки работают уже год, отличные, при переключении не щёлкают, спать не мешают
Достоинства:
Комментарий:
Лего управлять можно настроить wi-fi и устанавливать точную регулировку температуры. Мне нравится, дороговато, но делайте свой выбор.
Достоинства:
Комментарий:
Поставили блок управления вместо сломанного. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
всё в целости, поставил, подключил, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло вовремя и самое главное что в целости. Проверил. Всё работает как надо. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично на удаленке
Достоинства:
Комментарий:
Все работает всё отлично, подсоединился к умным дому очень быстро без всяких проблем
Достоинства:
Комментарий:
После обновления до версии 4.2 перестал работать режим половинной мощности: значок горит, а мощность полная. Температуру с датчика можно посмотреть только в Алисе и только в режиме Comfort. В режиме Авто включается сразу на полную мощность(10), но через некоторое время находит оптимальные уровни мощности и переключается между ними.
Достоинства:
Комментарий:
плохо упакован!Прибор работает!
Достоинства:
Комментарий:
Сильно греется вилка. После часа работы на полную мощность, контакт вилки в руках удержать не возможно. Проверял на разных розетках двумя такими приборами. Остальное все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил, все работает. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Поменяли. Работает как родной!!!
Достоинства:
Комментарий:
переключается тихо, подсветка спать не мешает, в отличие от предыдущей модели
Достоинства:
Комментарий:
блок пришёл быстро все работает хорошо,спасибо продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий блок, подошёл идеально.
Достоинства:
Комментарий:
Купил именно этот блок управления. Сначала заказал обогреватель с электронным блоком, но сосед убедил взять именно инверторный. Сейчас пользуюсь обогревателем и очень доволен, экономит электричество, а главное 10 ступеней нагрева.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в обогреватель. Работает хорошо, сеть держит стабильно.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, пробовал через вай фай удаленно подключиться все супер, в плане экономии не могу сказать зима покажет
Достоинства:
Комментарий:
Меняю блоки первого поколения.
Достоинства:
Комментарий:
Получил раньше нагревательного блока. Первое впечатление добротнре изделие. Сегодня получил нагревательный блок, установил бес особых проблем. Единственнле боковой зацеп отверстие не совпадает. Руки есть, решил проблему. При получении осмотрел вроде нет вмятин. Хотя коробка порвана. Дома увидел все таки небольшую вмятину. Планирую к покупке ещё, надеюсь продавец сделает скидку на будуший заказ за вмятину....
Достоинства:
Комментарий:
Данный блок управления покупался под обогреватель Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T в кабинет для дотапливания зимой. Было важно, помимо Wi-Fi управления, возможность сопряжения с Алисой от Яндекса. В устройстве много функций и режимов для разных сценариев использования. Выглядит качественно, с монтажом проблем не возникло. Быстро нагревает и поддерживает заданную температуру. По заявлению производителя позволяет экономить много электроэнергии. Полноценно протестировать пока не удалось, как получится - постараюсь дополнить отзыв. На момент приобретения, дешевле было все купить по отдельности (нагреватель, блок управления, ножки). Надеюсь прослужит долго. Всем мира!
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, греет очень хорошо, единственное, гарантийный талон пришёл пустым, надо ли его заполнить?
Достоинства:
Комментарий:
В работе ещё не проверял внешне аккуратный
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое! Очень выручили. До этого приобретали такой же блок на WB, но пришёл блок другой модели и нерабочий. С трудом нашли здесь то, что нам было необходимо. Приобрели здесь два блока и довольны ими. Очень надеемся, что прослужат нам долго!
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо работает.Обогревает
Достоинства:
Комментарий:
Отличная штука, своих денег однозначно стоит.