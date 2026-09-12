Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUM3 (механический)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUM3 (механический)
Технология Transformer System представляет абсолютную свободу выбора комплектации конвектора. Инновационная технология Transformer System Air Gate 2, позволяет потребителю свободно управлять комплектацией прибора. Конвектор Transformer System состоит из отопительного модуля (базовая часть) и съемного блока управления. Отопительный модуль Air Gate Transformer System оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет супер компактные размеры за счет увеличенной площади теплоотдачи. Пониженная на 15% температура элемента и корпуса гарантирует мягкое и комфортное тепло. Ресурс нагревательного элемента Hedgehog 25 лет!
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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