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Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4

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Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 - фото 1
Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 - фото 2
Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 - фото 3
Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 - фото 4
Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 - фото 1
  • Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 - фото 2
  • Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 - фото 3
  • Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 - фото 4
  • Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
6 300 руб.  8 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678882
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х10х10
Вес, г.
520

Описание товара Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4

Инверторный блок управления нового поколения Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 обеспечивает экономию электроэнергии в 3 раза. Инверторный блок управления конвектора, измеряя температуру специальным высокочувствительным датчиком, плавно изменяет мощность нагревательного элемента не только в зависимости от текущей температуры, но и от скорости её изменения. Датчик реагирует на температурные изменения с точностью до 0.1°С. Для поддержания установленной температуры нагревательному элементу не нужно периодически включаться на полную мощность и выключаться. Достаточно постоянного небольшого потребления электроэнергии. С помощью встроенного модуля WI-FI и специального приложения можно объединить в инверторную систему отопления и управлять из любой точки мира неограниченным количеством конвекторов.

Отзывы о товаре Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Инверторный блок управления нового поколения Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 обеспечивает экономию электроэнергии в 3 раза. Инверторный блок управления конвектора, измеряя температуру специальным высокочувствительным датчиком, плавно изменяет мощность нагревательного элемента не только в зависимости от текущей температуры, но и от скорости её изменения. Датчик реагирует на температурные изменения с точностью до 0.1°С. Для поддержания установленной температуры нагревательному элементу не нужно периодически включаться на полную мощность и выключаться. Достаточно постоянного небольшого потребления электроэнергии. С помощью встроенного модуля WI-FI и специального приложения можно объединить в инверторную систему отопления и управлять из любой точки мира неограниченным количеством конвекторов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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