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Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678767
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Описание товара Электросушитель для рук "Puff-8802С", высокоскоростной, хром, 1,2 кВт
Высокоскоростная сушилка для рук Puff-8802 используется в санитарно-технических помещениях общественного назначения, где необходимо сократить время пребывания посетителей в зоне высушивания рук. Данная модель выполнена в стиле современного индустриального дизайна. Отличительной особенностью Puff-8802 является её глубина 10 см — это ультратонкая электросушилка для рук, которая особенно востребована при оснащении небольших санитарно-технических помещений общественного назначения, а также применяется при скрытом монтаже: например, в поездах дальнего следования такая сушка для рук монтируется за зеркальный шкаф. Это очень современное и удобное решение.
Высокоскоростная сушилка для рук Puff-8802 используется в санитарно-технических помещениях общественного назначения, где необходимо сократить время пребывания посетителей в зоне высушивания рук. Данная модель выполнена в стиле современного индустриального дизайна. Отличительной особенностью Puff-8802 является её глубина 10 см — это ультратонкая электросушилка для рук, которая особенно востребована при оснащении небольших санитарно-технических помещений общественного назначения, а также применяется при скрытом монтаже: например, в поездах дальнего следования такая сушка для рук монтируется за зеркальный шкаф. Это очень современное и удобное решение.
Электросушитель для рук "Puff-8802С", высокоскоростной, хром, 1,2 кВт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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