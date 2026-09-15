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Уцененный товар Чехол Red Line для APPLE iPad Air 10.9 2020 Y Red УТ000023226 купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 678594
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Уцененный товар Чехол Red Line для APPLE iPad Air 10.9 2020 Y Red УТ000023226, 678594

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Уценка
Чехол Red Line для APPLE iPad Air 10.9 2020 Y Red УТ000023226 - фото 1
Уценка
Чехол Red Line для APPLE iPad Air 10.9 2020 Y Red УТ000023226 - фото 2
Уценка
Чехол Red Line для APPLE iPad Air 10.9 2020 Y Red УТ000023226 - фото 3
Уценка
Чехол Red Line для APPLE iPad Air 10.9 2020 Y Red УТ000023226 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Причина уценки
потертости, повреждена упаковка
  • Чехол Red Line для APPLE iPad Air 10.9 2020 Y Red УТ000023226 - фото 1
  • Чехол Red Line для APPLE iPad Air 10.9 2020 Y Red УТ000023226 - фото 2
  • Чехол Red Line для APPLE iPad Air 10.9 2020 Y Red УТ000023226 - фото 3
  • Чехол Red Line для APPLE iPad Air 10.9 2020 Y Red УТ000023226 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
147 руб.  490 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 678594
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол Red Line для APPLE iPad Air 10.9 2020 Y Red УТ000023226
147 руб. -70%
490 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехол
Причина уценки
потертости, повреждена упаковка
Для планшетов
для APPLE iPad Air 10.9
Материал
карбон
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х2
Вес, г.
30

Описание товара Уцененный товар Чехол Red Line для APPLE iPad Air 10.9 2020 Y Red УТ000023226

Чехол Red Line для APPLE iPad Air 10.9 2020 Y Red УТ000023226
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: чехол, упаковка
Спецификация:

  • Тип: книжка
  • Совместимый бренд: Apple
  • Совместимая модель: iPad Air 10.9 (2020)
  • Для моделей с диагональю экрана, в дюймах: 10.9
  • Материал: полиуретан; микрофибра
  • Цвет: красный
Причина уценки: потертости, повреждена упаковка

Отзывы о товаре Уцененный товар Чехол Red Line для APPLE iPad Air 10.9 2020 Y Red УТ000023226




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехол
Причина уценки
потертости, повреждена упаковка
Для планшетов
для APPLE iPad Air 10.9
Материал
карбон
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол Red Line для APPLE iPad Air 10.9 2020 Y Red УТ000023226
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: чехол, упаковка
Спецификация:
  • Тип: книжка
  • Совместимый бренд: Apple
  • Совместимая модель: iPad Air 10.9 (2020)
  • Для моделей с диагональю экрана, в дюймах: 10.9
  • Материал: полиуретан; микрофибра
  • Цвет: красный
Причина уценки: потертости, повреждена упаковка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Чехол Red Line для APPLE iPad Air 10.9 2020 Y Red УТ000023226 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 147 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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