Телевизор ЖК 55'' Samsung/ 55", Ultra HD, Tizen Smart TV, Wi-Fi, Voice, DVB-T2/C/S2, Bluetooth, CI+(1.4), 20W, OTS Lite, 3HDMI, 2USB, BLACK 2024
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
Edge LED
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4K Ultra HD
Операционная система
Tizen
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678573
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Выходы
аудио S/PDIF (оптический)
Особенности дизайна
тонкие рамки
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Поддержка телевизионных стандартов
PAL/SECAM
Разрешение, пикселей
3840x2160
Серия
Samsung UE55DU8000UXRU
Тип экрана
LED
Год выпуска
2024
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
Edge LED
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4K Ultra HD
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
165
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х0.85х0.15
Вес, кг.
27
Описание товара Телевизор ЖК 55'' Samsung/ 55", Ultra HD, Tizen Smart TV, Wi-Fi, Voice, DVB-T2/C/S2, Bluetooth, CI+(1.4), 20W, OTS Lite, 3HDMI, 2USB, BLACK 2024
LED-телевизор Samsung UE55DU8000UXRU выполнен в черном корпусе с экраном диагональю 55 (138 см). Он устанавливается на подставку и поддерживает фиксацию на стену. Для этого на обратной стороне выполнены отверстия в соответствии с креплением VESA 200x200. Для подключения видеотехники на корпусе предусмотрено 3 HDMI-разъема. Накопители, мобильные и цифровые устройства присоединяются через 2 USB-порта.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Выходы
аудио S/PDIF (оптический)
Особенности дизайна
тонкие рамки
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Поддержка телевизионных стандартов
PAL/SECAM
Разрешение, пикселей
3840x2160
Серия
Samsung UE55DU8000UXRU
Тип экрана
LED
Год выпуска
2024
Развернуть
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
Edge LED
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4K Ultra HD
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
165
Страна производитель
Китай
LED-телевизор Samsung UE55DU8000UXRU выполнен в черном корпусе с экраном диагональю 55 (138 см). Он устанавливается на подставку и поддерживает фиксацию на стену. Для этого на обратной стороне выполнены отверстия в соответствии с креплением VESA 200x200. Для подключения видеотехники на корпусе предусмотрено 3 HDMI-разъема. Накопители, мобильные и цифровые устройства присоединяются через 2 USB-порта.
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Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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Телевизор ЖК 55'' Samsung/ 55", Ultra HD, Tizen Smart TV, Wi-Fi, Voice, DVB-T2/C/S2, Bluetooth, CI+(1.4), 20W, OTS Lite, 3HDMI, 2USB, BLACK 2024 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Телевизор ЖК 55'' Samsung/ 55", Ultra HD, Tizen Smart TV, Wi-Fi, Voice, DVB-T2/C/S2, Bluetooth, CI+(1.4), 20W, OTS Lite, 3HDMI, 2USB, BLACK 2024