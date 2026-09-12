Cтойка ONKRON на 1 ТВ/ 30-60" от 100х100 до 400х400, макс нагр 41 кг, высота столба 1250 мм, угол поворота +-54", наклон 0", черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка с кронштейном
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678570
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка с кронштейном
Максимальная нагрузка, кг
41
Размер VESA
100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х42х7
Вес, кг.
7.75
Описание товара Cтойка ONKRON на 1 ТВ/ 30-60" от 100х100 до 400х400, макс нагр 41 кг, высота столба 1250 мм, угол поворота +-54", наклон 0", черная
Напольная стойка для телевизора ONKRON TS5060 — это идеальное решение для размещения телевизоров с диагональю от 30 до 60 дюймов и максимальным весом до 41 кг. Эта интерьерная стойка для ТВ поддерживает стандарты VESA от 100x100 до 400x400 и обеспечивает универсальную совместимость с большинством современных моделей экранов. Подставку для телевизора напольную можно установить близко к стене без необходимости сверления, что делает ее прекрасной альтернативой настенному кронштейну или громоздкой тумбе под телевизор. Такой вариант особенно удобен для тех, кто арендует квартиру или просто не хочет сверлить стены.
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Бренд
Тип товара
Стойка с кронштейном
Максимальная нагрузка, кг
41
Размер VESA
100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Напольная стойка для телевизора ONKRON TS5060 — это идеальное решение для размещения телевизоров с диагональю от 30 до 60 дюймов и максимальным весом до 41 кг. Эта интерьерная стойка для ТВ поддерживает стандарты VESA от 100x100 до 400x400 и обеспечивает универсальную совместимость с большинством современных моделей экранов. Подставку для телевизора напольную можно установить близко к стене без необходимости сверления, что делает ее прекрасной альтернативой настенному кронштейну или громоздкой тумбе под телевизор. Такой вариант особенно удобен для тех, кто арендует квартиру или просто не хочет сверлить стены.
Cтойка ONKRON на 1 ТВ/ 30-60" от 100х100 до 400х400, макс нагр 41 кг, высота столба 1250 мм, угол поворота +-54", наклон 0", черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Cтойка ONKRON на 1 ТВ/ 30-60" от 100х100 до 400х400, макс нагр 41 кг, высота столба 1250 мм, угол поворота +-54", наклон 0", черная