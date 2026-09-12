Top.Mail.Ru
Cтойка ONKRON на 1 ТВ/ 30-60" от 100х100 до 400х400, макс нагр 41 кг, высота столба 1250 мм, угол поворота +-54", наклон 0", черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Cтойка ONKRON на 1 ТВ/ 30-60" от 100х100 до 400х400, макс нагр 41 кг, высота столба 1250 мм, угол поворота +-54", наклон 0", черная

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка с кронштейном
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678570
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Стойка с кронштейном
Максимальная нагрузка, кг
41
Размер VESA
100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х42х7
Вес, кг.
7.75

Описание товара Cтойка ONKRON на 1 ТВ/ 30-60" от 100х100 до 400х400, макс нагр 41 кг, высота столба 1250 мм, угол поворота +-54", наклон 0", черная

Напольная стойка для телевизора ONKRON TS5060 — это идеальное решение для размещения телевизоров с диагональю от 30 до 60 дюймов и максимальным весом до 41 кг. Эта интерьерная стойка для ТВ поддерживает стандарты VESA от 100x100 до 400x400 и обеспечивает универсальную совместимость с большинством современных моделей экранов. Подставку для телевизора напольную можно установить близко к стене без необходимости сверления, что делает ее прекрасной альтернативой настенному кронштейну или громоздкой тумбе под телевизор. Такой вариант особенно удобен для тех, кто арендует квартиру или просто не хочет сверлить стены.

Отзывы о товаре Cтойка ONKRON на 1 ТВ/ 30-60" от 100х100 до 400х400, макс нагр 41 кг, высота столба 1250 мм, угол поворота +-54", наклон 0", черная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Стойка с кронштейном
Максимальная нагрузка, кг
41
Размер VESA
100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Напольная стойка для телевизора ONKRON TS5060 — это идеальное решение для размещения телевизоров с диагональю от 30 до 60 дюймов и максимальным весом до 41 кг. Эта интерьерная стойка для ТВ поддерживает стандарты VESA от 100x100 до 400x400 и обеспечивает универсальную совместимость с большинством современных моделей экранов. Подставку для телевизора напольную можно установить близко к стене без необходимости сверления, что делает ее прекрасной альтернативой настенному кронштейну или громоздкой тумбе под телевизор. Такой вариант особенно удобен для тех, кто арендует квартиру или просто не хочет сверлить стены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cтойка ONKRON на 1 ТВ/ 30-60" от 100х100 до 400х400, макс нагр 41 кг, высота столба 1250 мм, угол поворота +-54", наклон 0", черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...