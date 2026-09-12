Мобильная стойка МОТОРИЗОВАННАЯ ONKRON на 1 ТВ/ 50-100" от 200х200 до 1000х600, макс нагр 130кг, 1 полка для AV, полка для камеры, кабель-канал, высота 1130-1600мм, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка с кронштейном
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678566
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка с кронштейном
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.16х0.59х0.12
Вес, кг.
35
Описание товара Мобильная стойка МОТОРИЗОВАННАЯ ONKRON на 1 ТВ/ 50-100" от 200х200 до 1000х600, макс нагр 130кг, 1 полка для AV, полка для камеры, кабель-канал, высота 1130-1600мм, черный
Мобильная напольная стойка с кронштейном ONKRON TS1991 eLift подходит для телевизоров с размером диагонали экрана от 50 до 100 дюймов. Модель рассчитана на нагрузку до 120 кг. Стойка оснащена колесами с блокировкой.
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Мобильная напольная стойка с кронштейном ONKRON TS1991 eLift подходит для телевизоров с размером диагонали экрана от 50 до 100 дюймов. Модель рассчитана на нагрузку до 120 кг. Стойка оснащена колесами с блокировкой.
Мобильная стойка МОТОРИЗОВАННАЯ ONKRON на 1 ТВ/ 50-100" от 200х200 до 1000х600, макс нагр 130кг, 1 полка для AV, полка для камеры, кабель-канал, высота 1130-1600мм, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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