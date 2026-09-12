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Кронштейн ONKRON/ 10-32'' макс 100*100 мм, наклон -+ 8?, поворот: 45°, от стены 85 мм, макс вес 25кг, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн ONKRON/ 10-32'' макс 100*100 мм, наклон -+ 8?, поворот: 45°, от стены 85 мм, макс вес 25кг, черный

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Кронштейн ONKRON/ 10-32&#039;&#039; макс 100*100 мм, наклон -+ 8?, поворот: 45°, от стены 85 мм, макс вес 25кг, черный - фото 1
Кронштейн ONKRON/ 10-32&#039;&#039; макс 100*100 мм, наклон -+ 8?, поворот: 45°, от стены 85 мм, макс вес 25кг, черный - фото 2
Кронштейн ONKRON/ 10-32&#039;&#039; макс 100*100 мм, наклон -+ 8?, поворот: 45°, от стены 85 мм, макс вес 25кг, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
10-32
Максимальная нагрузка, кг
25
  • Кронштейн ONKRON/ 10-32&#039;&#039; макс 100*100 мм, наклон -+ 8?, поворот: 45°, от стены 85 мм, макс вес 25кг, черный - фото 1
  • Кронштейн ONKRON/ 10-32&#039;&#039; макс 100*100 мм, наклон -+ 8?, поворот: 45°, от стены 85 мм, макс вес 25кг, черный - фото 2
  • Кронштейн ONKRON/ 10-32&#039;&#039; макс 100*100 мм, наклон -+ 8?, поворот: 45°, от стены 85 мм, макс вес 25кг, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678553
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100
РазмерVESA
75x75, 100x100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
10-32
Максимальная нагрузка, кг
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х7
Вес, г.
600

Описание товара Кронштейн ONKRON/ 10-32'' макс 100*100 мм, наклон -+ 8?, поворот: 45°, от стены 85 мм, макс вес 25кг, черный

Настенный наклонно-поворотный кронштейн ONKRON NP13 предназначен для дисплеев с диагональю от 10 до 32 дюймов (25,4 - 81,28 см). Он идеально подходит для телевизоров и мониторов с небольшим весом - кронштейн выдерживает до 25 кг. Вас порадуют компактность и аккуратный внешний вид кронштейна, а главным его преимуществом станет универсальность - возможность использования как с телевизором, так и с компьютерным монитором.

Отзывы о товаре Кронштейн ONKRON/ 10-32'' макс 100*100 мм, наклон -+ 8?, поворот: 45°, от стены 85 мм, макс вес 25кг, черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100
РазмерVESA
75x75, 100x100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
10-32
Максимальная нагрузка, кг
25
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный наклонно-поворотный кронштейн ONKRON NP13 предназначен для дисплеев с диагональю от 10 до 32 дюймов (25,4 - 81,28 см). Он идеально подходит для телевизоров и мониторов с небольшим весом - кронштейн выдерживает до 25 кг. Вас порадуют компактность и аккуратный внешний вид кронштейна, а главным его преимуществом станет универсальность - возможность использования как с телевизором, так и с компьютерным монитором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн ONKRON/ 10-32'' макс 100*100 мм, наклон -+ 8?, поворот: 45°, от стены 85 мм, макс вес 25кг, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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