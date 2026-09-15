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Уцененный товар Ветровики Autoclover Toyota Rav-4 2006- LONG (Корея), KR-WV-100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 678508
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Уцененный товар Ветровики Autoclover Toyota Rav-4 2006- LONG (Корея), KR-WV-100, 678508

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Уценка
Ветровики Autoclover Toyota Rav-4 2006- LONG (Корея), KR-WV-100 - фото 1
Уценка
Ветровики Autoclover Toyota Rav-4 2006- LONG (Корея), KR-WV-100 - фото 2
Уценка
Ветровики Autoclover Toyota Rav-4 2006- LONG (Корея), KR-WV-100 - фото 3
Уценка
Ветровики Autoclover Toyota Rav-4 2006- LONG (Корея), KR-WV-100 - фото 4
Уценка
Ветровики Autoclover Toyota Rav-4 2006- LONG (Корея), KR-WV-100 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ветровики
Причина уценки
отколот угол на переднем правом ветровике
  • Ветровики Autoclover Toyota Rav-4 2006- LONG (Корея), KR-WV-100 - фото 1
  • Ветровики Autoclover Toyota Rav-4 2006- LONG (Корея), KR-WV-100 - фото 2
  • Ветровики Autoclover Toyota Rav-4 2006- LONG (Корея), KR-WV-100 - фото 3
  • Ветровики Autoclover Toyota Rav-4 2006- LONG (Корея), KR-WV-100 - фото 4
  • Ветровики Autoclover Toyota Rav-4 2006- LONG (Корея), KR-WV-100 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
147 руб.  490 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 678508
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ветровики Autoclover Toyota Rav-4 2006- LONG (Корея), KR-WV-100
147 руб. -70%
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Autoclover
Тип товара
Ветровики
Причина уценки
отколот угол на переднем правом ветровике
Марка автомобиля
Toyota Rav-4 2006- LONG
Назначение
для боковых окон
Цвет
темно-коричневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х12х4
Вес, г.
350

Описание товара Уцененный товар Ветровики Autoclover Toyota Rav-4 2006- LONG (Корея), KR-WV-100

Ветровики Autoclover Toyota Rav-4 2006- LONG (Корея), KR-WV-100
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектация: 4 ветровика
Спецификация:

  • Тип: самоклеящиеся
  • Тип кузова: универсал
  • Марка автомобиля: Toyota
  • Модель автомобиля: RAV 4
  • Год выпуска автомобиля: 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022
  • Двигатель: 2 л. / бензин; 2,4 л. / бензин
  • Место установки: на окна
  • Цвет корпуса: черный
  • Требует подготовки поверхности: Да
Причина уценки: отколот угол на переднем правом ветровике

Отзывы о товаре Уцененный товар Ветровики Autoclover Toyota Rav-4 2006- LONG (Корея), KR-WV-100




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Характеристики
Бренд
Autoclover
Тип товара
Ветровики
Причина уценки
отколот угол на переднем правом ветровике
Марка автомобиля
Toyota Rav-4 2006- LONG
Назначение
для боковых окон
Цвет
темно-коричневый
Страна производитель
Китай
Описание
Ветровики Autoclover Toyota Rav-4 2006- LONG (Корея), KR-WV-100
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектация: 4 ветровика
Спецификация:
  • Тип: самоклеящиеся
  • Тип кузова: универсал
  • Марка автомобиля: Toyota
  • Модель автомобиля: RAV 4
  • Год выпуска автомобиля: 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022
  • Двигатель: 2 л. / бензин; 2,4 л. / бензин
  • Место установки: на окна
  • Цвет корпуса: черный
  • Требует подготовки поверхности: Да
Причина уценки: отколот угол на переднем правом ветровике
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Ветровики Autoclover Toyota Rav-4 2006- LONG (Корея), KR-WV-100 - стоимость товара 147 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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