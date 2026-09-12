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Hart Beth, Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) хорошее состояние виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hart Beth, Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) хорошее состояние виниловая пластинка

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Hart Beth, Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) хорошее состояние виниловая пластинка - фото 1
Hart Beth, Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) хорошее состояние виниловая пластинка - фото 2
Hart Beth, Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) хорошее состояние виниловая пластинка - фото 3
Hart Beth, Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) хорошее состояние виниловая пластинка - фото 4
Hart Beth, Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) хорошее состояние виниловая пластинка - фото 5
Hart Beth, Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) хорошее состояние виниловая пластинка - фото 6
Hart Beth, Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) хорошее состояние виниловая пластинка - фото 7
Hart Beth, Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) хорошее состояние виниловая пластинка - фото 8
Hart Beth, Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) хорошее состояние виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hart Beth
Альбом (сингл)
Fire On The Floor
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hart Beth, Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) хорошее состояние виниловая пластинка - фото 1
  • Hart Beth, Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) хорошее состояние виниловая пластинка - фото 2
  • Hart Beth, Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) хорошее состояние виниловая пластинка - фото 3
  • Hart Beth, Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) хорошее состояние виниловая пластинка - фото 4
  • Hart Beth, Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) хорошее состояние виниловая пластинка - фото 5
  • Hart Beth, Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) хорошее состояние виниловая пластинка - фото 6
  • Hart Beth, Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) хорошее состояние виниловая пластинка - фото 7
  • Hart Beth, Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) хорошее состояние виниловая пластинка - фото 8
  • Hart Beth, Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) хорошее состояние виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678157
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Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020506945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hart Beth
Альбом (сингл)
Fire On The Floor
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Jazz Man, Love Gangster, Coca Cola, Let's Get Together, Picture In A Frame, Fat Man, Fire On The Floor, Woman You've Been Dreaming Of, Baby Shot Me Down, Good Day To Cry, Love Is A Lie, No Place Like Home
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hart Beth, Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) хорошее состояние виниловая пластинка

Виниловая пластинка Hart Beth, Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: упаковка, пластинка
Спецификация:

  • Исполнитель: Beth Hart
  • Жанр: Rock
  • Издатель: Mascot Records
  • Формат носителя: LP
  • Количество дисков: 1
Причина уценки: повреждена упаковка



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Hart Beth, Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) хорошее состояние виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020506945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hart Beth
Альбом (сингл)
Fire On The Floor
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Jazz Man, Love Gangster, Coca Cola, Let's Get Together, Picture In A Frame, Fat Man, Fire On The Floor, Woman You've Been Dreaming Of, Baby Shot Me Down, Good Day To Cry, Love Is A Lie, No Place Like Home
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Виниловая пластинка Hart Beth, Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: упаковка, пластинка
Спецификация:
  • Исполнитель: Beth Hart
  • Жанр: Rock
  • Издатель: Mascot Records
  • Формат носителя: LP
  • Количество дисков: 1
Причина уценки: повреждена упаковка


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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