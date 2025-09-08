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Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6" (NH.QNBER.002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6" (NH.QNBER.002)

2 Отзывы
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Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6&quot; (NH.QNBER.002) - фото 1
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6&quot; (NH.QNBER.002) - фото 2
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6&quot; (NH.QNBER.002) - фото 3
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6&quot; (NH.QNBER.002) - фото 4
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6&quot; (NH.QNBER.002) - фото 5
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6&quot; (NH.QNBER.002) - фото 6
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6&quot; (NH.QNBER.002) - фото 7
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6&quot; (NH.QNBER.002) - фото 8
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6&quot; (NH.QNBER.002) - фото 9
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6&quot; (NH.QNBER.002) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6&quot; (NH.QNBER.002) - фото 1
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6&quot; (NH.QNBER.002) - фото 2
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6&quot; (NH.QNBER.002) - фото 3
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6&quot; (NH.QNBER.002) - фото 4
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6&quot; (NH.QNBER.002) - фото 5
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6&quot; (NH.QNBER.002) - фото 6
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6&quot; (NH.QNBER.002) - фото 7
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6&quot; (NH.QNBER.002) - фото 8
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6&quot; (NH.QNBER.002) - фото 9
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6&quot; (NH.QNBER.002) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678150
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х9
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6" (NH.QNBER.002)

Игровой ноутбук Acer Nitro V 15 получил широкоформатный дисплей с частотой обновления 144 Гц, поэтому подойдет для самых разных сценариев использования: от веб-серфинга и просмотра видеороликов до компьютерных игр с динамичными сценами. IPS-матрица обладает реалистичной цветопередачей и обеспечивает четкую картинку под любым углом. Заявленной пиковой яркости 250 нит хватит для комфортной работы в помещении, а матовая поверхность препятствует появлению нежелательных бликов при дневном свете. Дополнительно реализована функция защиты зрения, которая снижает нагрузку на глаза при длительном чтении текста.

Отзывы о товаре Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6" (NH.QNBER.002)

Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
ноут пришёл хороший комплектующие нужные. очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
сам нооут.хорш.снизил бал за отсутствие винды и драйверов.не получится включить и работать .потратил 2 часа на установку



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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой ноутбук Acer Nitro V 15 получил широкоформатный дисплей с частотой обновления 144 Гц, поэтому подойдет для самых разных сценариев использования: от веб-серфинга и просмотра видеороликов до компьютерных игр с динамичными сценами. IPS-матрица обладает реалистичной цветопередачей и обеспечивает четкую картинку под любым углом. Заявленной пиковой яркости 250 нит хватит для комфортной работы в помещении, а матовая поверхность препятствует появлению нежелательных бликов при дневном свете. Дополнительно реализована функция защиты зрения, которая снижает нагрузку на глаза при длительном чтении текста.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
ноут пришёл хороший комплектующие нужные. очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
сам нооут.хорш.снизил бал за отсутствие винды и драйверов.не получится включить и работать .потратил 2 часа на установку


Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6" (NH.QNBER.002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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