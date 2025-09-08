Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6" (NH.QNBER.002)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678150
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х9
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6" (NH.QNBER.002)
Игровой ноутбук Acer Nitro V 15 получил широкоформатный дисплей с частотой обновления 144 Гц, поэтому подойдет для самых разных сценариев использования: от веб-серфинга и просмотра видеороликов до компьютерных игр с динамичными сценами. IPS-матрица обладает реалистичной цветопередачей и обеспечивает четкую картинку под любым углом. Заявленной пиковой яркости 250 нит хватит для комфортной работы в помещении, а матовая поверхность препятствует появлению нежелательных бликов при дневном свете. Дополнительно реализована функция защиты зрения, которая снижает нагрузку на глаза при длительном чтении текста.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 87 130 руб.21783 руб. в СплитНоутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6" IPS FHD Core i5 13420H 16Gb ...
-
В наличииЦена 87 210 руб.21803 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 87 210 руб.21803 руб. в СплитНоутбук HP Probook 460 G11 16" IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB ...
-
В наличииЦена 87 290 руб.21823 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I516512B7D Core 5 120U ...
-
В наличииЦена 87 770 руб.21943 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 88 080 руб.22020 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 88 160 руб.22040 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb...
-
В наличииЦена 88 240 руб.22060 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook B1503CVA-I716512B0D 15,6" FHD Core 7 150...
-
В наличииЦена 88 240 руб.22060 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 4 G1i 14" Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver...
-
В наличииЦена 88 700 руб.22175 руб. в СплитНоутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD...
-
В наличииЦена 89 350 руб.22338 руб. в СплитНоутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512G...
-
В наличииЦена 89 510 руб.22378 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win1...
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Игровой ноутбук Acer Nitro V 15 получил широкоформатный дисплей с частотой обновления 144 Гц, поэтому подойдет для самых разных сценариев использования: от веб-серфинга и просмотра видеороликов до компьютерных игр с динамичными сценами. IPS-матрица обладает реалистичной цветопередачей и обеспечивает четкую картинку под любым углом. Заявленной пиковой яркости 250 нит хватит для комфортной работы в помещении, а матовая поверхность препятствует появлению нежелательных бликов при дневном свете. Дополнительно реализована функция защиты зрения, которая снижает нагрузку на глаза при длительном чтении текста.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Достоинства:
Комментарий:
ноут пришёл хороший комплектующие нужные. очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
сам нооут.хорш.снизил бал за отсутствие винды и драйверов.не получится включить и работать .потратил 2 часа на установку
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6" (NH.QNBER.002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-735K black 15.6" (NH.QNBER.002)
Достоинства:
Комментарий:
ноут пришёл хороший комплектующие нужные. очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
сам нооут.хорш.снизил бал за отсутствие винды и драйверов.не получится включить и работать .потратил 2 часа на установку