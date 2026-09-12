Описание товара Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea

PocketBook InkPad Color 3 ридер с цветным экраном современного поколения E Ink Kaleido 3 Максимальная четкость цветного изображения в сочетании с премиальным дизайном, продвинутыми аудио возможностями и защитой от воды. Размер экрана PocketBook InkPad Color 3 В теории практически любой контент, включая учебники и бизнес-издания, можно изучать даже на классических устройствах с диагональю 6 дюймов. Однако увеличенный форм-фактор «7.8 дюйма», в котором выполнен PocketBook 743K3 InkPad Color 3, несравнимо лучше оптимизирован для контента специфических типов. Просто за счет куда большей площади дисплея, а также более высокого его разрешения. Не приходится постоянно вглядываться или масштабировать изображение. Нет нужды избегать файлов со сложной версткой. Не возникает никаких проблем с тонкими маленькими шрифтами – даже они отображаются очень четко. Ну и, конечно, цветное изображение. Оно меняет всё. В PocketBook 743K3 InkPad Color 3 реализована система подсветки с регулировкой цветовой температуры. Другими словами, пользователь может выбирать из массы оттенков – от белого до желтого и даже ярко-оранжевого. Теплые оттенки расслабляют как нервную систему, так и организм в целом. Поэтому при чтении перед сном следует делать подсветку именно желтой или оранжевой, а вот днем, когда вы не собираетесь спать, можно активировать и классический белый вариант. Сенсорный экран PocketBook InkPad Color 3 Управлять ридером, масштабировать текст и перелистывать страницы можно как с помощью сенсорного экрана, так и посредством аппаратных клавиш. Таким образом, у пользователя есть сразу два варианта управления. Каждый может выбрать наиболее комфортный и уместный в той или иной ситуации. А можно и комбинировать эти варианты: например, перелистывать страницы с помощью клавиш, а по интерфейсу ридера перемещаться путем нажатий на сенсорный дисплей. Подсветка экрана PocketBook InkPad Color 3 С подсветкой можно читать даже в полной темноте, чего не позволяет обычная бумажная книга. Подсветка экранов E Ink реализована по принципу фонарика, она освещает дисплей сбоку и не «бьет» в глаза читателя. Поэтому она совершенно не раздражает зрение.