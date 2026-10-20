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Клавиатура Keychron K8 Grey, RGB, Hot-Swap, Alum Frame, Gateron G pro Brown Switch (K8-J3-RU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Keychron K8 Grey, RGB, Hot-Swap, Alum Frame, Gateron G pro Brown Switch (K8-J3-RU)

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Клавиатура Keychron K8 Grey, RGB, Hot-Swap, Alum Frame, Gateron G pro Brown Switch (K8-J3-RU) - фото 1
Клавиатура Keychron K8 Grey, RGB, Hot-Swap, Alum Frame, Gateron G pro Brown Switch (K8-J3-RU) - фото 2
Клавиатура Keychron K8 Grey, RGB, Hot-Swap, Alum Frame, Gateron G pro Brown Switch (K8-J3-RU) - фото 3
Клавиатура Keychron K8 Grey, RGB, Hot-Swap, Alum Frame, Gateron G pro Brown Switch (K8-J3-RU) - фото 4
Клавиатура Keychron K8 Grey, RGB, Hot-Swap, Alum Frame, Gateron G pro Brown Switch (K8-J3-RU) - фото 5
Клавиатура Keychron K8 Grey, RGB, Hot-Swap, Alum Frame, Gateron G pro Brown Switch (K8-J3-RU) - фото 6
Клавиатура Keychron K8 Grey, RGB, Hot-Swap, Alum Frame, Gateron G pro Brown Switch (K8-J3-RU) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Keychron K8 Grey, RGB, Hot-Swap, Alum Frame, Gateron G pro Brown Switch (K8-J3-RU) - фото 1
  • Клавиатура Keychron K8 Grey, RGB, Hot-Swap, Alum Frame, Gateron G pro Brown Switch (K8-J3-RU) - фото 2
  • Клавиатура Keychron K8 Grey, RGB, Hot-Swap, Alum Frame, Gateron G pro Brown Switch (K8-J3-RU) - фото 3
  • Клавиатура Keychron K8 Grey, RGB, Hot-Swap, Alum Frame, Gateron G pro Brown Switch (K8-J3-RU) - фото 4
  • Клавиатура Keychron K8 Grey, RGB, Hot-Swap, Alum Frame, Gateron G pro Brown Switch (K8-J3-RU) - фото 5
  • Клавиатура Keychron K8 Grey, RGB, Hot-Swap, Alum Frame, Gateron G pro Brown Switch (K8-J3-RU) - фото 6
  • Клавиатура Keychron K8 Grey, RGB, Hot-Swap, Alum Frame, Gateron G pro Brown Switch (K8-J3-RU) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
8 960 руб.  11 020 руб. 
Начислим 587 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 677626
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Keychron K8 Grey, RGB, Hot-Swap, Alum Frame, Gateron G pro Brown Switch (K8-J3-RU)
8 960 руб. -19%
11 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Keychron
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
30х11х5
Вес, г.
396

Описание товара Клавиатура Keychron K8 Grey, RGB, Hot-Swap, Alum Frame, Gateron G pro Brown Switch (K8-J3-RU)

Клавиатура Keychron K8 - это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и стиль. Эта клавиатура будет отлично справляться с любыми задачами, будь то работа или игра.

Отзывы о товаре Клавиатура Keychron K8 Grey, RGB, Hot-Swap, Alum Frame, Gateron G pro Brown Switch (K8-J3-RU)




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Характеристики
Бренд
Keychron
Тип товара
Клавиатура
Описание
Клавиатура Keychron K8 - это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и стиль. Эта клавиатура будет отлично справляться с любыми задачами, будь то работа или игра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Keychron K8 Grey, RGB, Hot-Swap, Alum Frame, Gateron G pro Brown Switch (K8-J3-RU) - по цене 8960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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