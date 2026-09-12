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Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver

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Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 1
Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 2
Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 3
Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 4
Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 5
Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 6
Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 7
Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 8
Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 9
Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 10
Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 11
Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 12
Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 13
Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Apple iPad Air Pro 2024
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2420x1668
Операционная система
iOS
Процессор
Apple M4
Количество ядер процессора
9
  • Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 1
  • Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 2
  • Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 3
  • Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 4
  • Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 5
  • Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 6
  • Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 7
  • Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 8
  • Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 9
  • Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 10
  • Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 11
  • Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 12
  • Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 13
  • Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 677190
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Планшеты
Линейка
Apple iPad Air Pro 2024
Цвет
серебристый
Комлектация
iPad Pro 2024, Кабель USB-C для зарядки (1 м), Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2420x1668
Операционная система
iOS
Процессор
Apple M4
Количество ядер процессора
9
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
249.7 х 177.5 х 5.3 мм
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
900

Описание товара Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver

Планшет Apple является воплощением мощности и изящества, предлагая пользователям превосходное сочетание характеристик и дизайна. Этот серебристый гаджет оснащен встроенной памятью объемом 256 Гб, что обеспечивает достаточно места для хранения всех ваших данных, от фотографий до приложений. С диагональю экрана 11 дюймов и разрешением 2420x1668, планшет гарантирует великолепное качество изображения, что идеально подходит для игр, работы и просмотра любимых фильмов. 8 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу и многозадачность, делая каждодневное использование еще более комфортным. Работающий на базе операционной системы iOS, планшет является мощным инструментом в руках пользователя, с интуитивно понятным интерфейсом и доступом к тысячам приложений через App Store. Сердцем этого устройства служит процессор Apple M4 с девятью ядрами, который обеспечивает невероятную производительность и скорость обработки данных. Аккумулятор Li-Pol и универсальный разъем для зарядки USB Type-C позволяют использовать устройство на протяжении долгого времени без необходимости частой подзарядки. Алюминиевый корпус придает устройству стильный и современный вид, обеспечивая при этом прочность и легкость. Планшет поддерживает новейшие технологии беспроводной связи, включая Bluetooth 5.3 и стандарт Wi-Fi 802.11 ax, что гарантирует быстрое и надежное подключение к интернету и другим устройствам. Фронтальная камера с разрешением 12 мегапикселей позволяет делать высококачественные селфи и осуществлять видеозвонки в высоком разрешении. Этот планшет Apple идеально подходит для тех, кто ищет производительное и современное устройство для работы, учебы и развлечений.



Теги товара: большие, 11 дюймов

Отзывы о товаре Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Планшеты
Линейка
Apple iPad Air Pro 2024
Цвет
серебристый
Комлектация
iPad Pro 2024, Кабель USB-C для зарядки (1 м), Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2420x1668
Операционная система
iOS
Процессор
Apple M4
Количество ядер процессора
9
Встроенная память
256 Гб
Развернуть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
249.7 х 177.5 х 5.3 мм
Описание
Планшет Apple является воплощением мощности и изящества, предлагая пользователям превосходное сочетание характеристик и дизайна. Этот серебристый гаджет оснащен встроенной памятью объемом 256 Гб, что обеспечивает достаточно места для хранения всех ваших данных, от фотографий до приложений. С диагональю экрана 11 дюймов и разрешением 2420x1668, планшет гарантирует великолепное качество изображения, что идеально подходит для игр, работы и просмотра любимых фильмов. 8 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу и многозадачность, делая каждодневное использование еще более комфортным. Работающий на базе операционной системы iOS, планшет является мощным инструментом в руках пользователя, с интуитивно понятным интерфейсом и доступом к тысячам приложений через App Store. Сердцем этого устройства служит процессор Apple M4 с девятью ядрами, который обеспечивает невероятную производительность и скорость обработки данных. Аккумулятор Li-Pol и универсальный разъем для зарядки USB Type-C позволяют использовать устройство на протяжении долгого времени без необходимости частой подзарядки. Алюминиевый корпус придает устройству стильный и современный вид, обеспечивая при этом прочность и легкость. Планшет поддерживает новейшие технологии беспроводной связи, включая Bluetooth 5.3 и стандарт Wi-Fi 802.11 ax, что гарантирует быстрое и надежное подключение к интернету и другим устройствам. Фронтальная камера с разрешением 12 мегапикселей позволяет делать высококачественные селфи и осуществлять видеозвонки в высоком разрешении. Этот планшет Apple идеально подходит для тех, кто ищет производительное и современное устройство для работы, учебы и развлечений.


Теги товара: большие, 11 дюймов
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Отзывы


Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver - этот товар вы можете купить по цене 94790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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