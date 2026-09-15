Уцененный товар Тонер для картриджей Universal C3906A,C4092A,Q2612A/X,Q2613A/X,Q2624A,C7115A/X,Q5949A/X,Q7553A/X,C40, 676979
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Причина уценки
помята упаковка
Тип ооборудования
тонер
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP C3906A/C4092A/Q2612A/C7115A/Q2610A/CE505A/CF280A
Цвет
Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%3 420 руб. 11 390 руб.
В наличии
Код товара: 676979
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 420 руб. -70%
11 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Причина уценки
помята упаковка
Тип ооборудования
тонер
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP C3906A/C4092A/Q2612A/C7115A/Q2610A/CE505A/CF280A
Цвет
Black
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
1.11
Описание товара Уцененный товар Тонер для картриджей Universal C3906A,C4092A,Q2612A/X,Q2613A/X,Q2624A,C7115A/X,Q5949A/X,Q7553A/X,C40
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность : тонер
Спецификация:
- Бренд: Black&White
- Тип товара: Тонер для лазерных принтеров
- Совместимость: Universal
- Цвет: черный
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Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Причина уценки
помята упаковка
Тип ооборудования
тонер
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP C3906A/C4092A/Q2612A/C7115A/Q2610A/CE505A/CF280A
Цвет
Black
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность : тонер
Спецификация:
- Бренд: Black&White
- Тип товара: Тонер для лазерных принтеров
- Совместимость: Universal
- Цвет: черный
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Уцененный товар Тонер для картриджей Universal C3906A,C4092A,Q2612A/X,Q2613A/X,Q2624A,C7115A/X,Q5949A/X,Q7553A/X,C40 - стоимость товара 3420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Тонер для картриджей Universal C3906A,C4092A,Q2612A/X,Q2613A/X,Q2624A,C7115A/X,Q5949A/X,Q7553A/X,C40