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Уцененный товар Тонер для картриджей Universal C3906A,C4092A,Q2612A/X,Q2613A/X,Q2624A,C7115A/X,Q5949A/X,Q7553A/X,C40 купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 676979
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Уцененный товар Тонер для картриджей Universal C3906A,C4092A,Q2612A/X,Q2613A/X,Q2624A,C7115A/X,Q5949A/X,Q7553A/X,C40, 676979

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Тонер для картриджей Universal C3906A,C4092A,Q2612A/X,Q2613A/X,Q2624A,C7115A/X,Q5949A/X,Q7553A/X,C40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Причина уценки
помята упаковка
Тип ооборудования
тонер
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP C3906A/C4092A/Q2612A/C7115A/Q2610A/CE505A/CF280A
Цвет
Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
3 420 руб.  11 390 руб. 
Начислим 342 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676979
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тонер для картриджей Universal C3906A,C4092A,Q2612A/X,Q2613A/X,Q2624A,C7115A/X,Q5949A/X,Q7553A/X,C40
3 420 руб. -70%
11 390 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Black&White
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Причина уценки
помята упаковка
Тип ооборудования
тонер
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP C3906A/C4092A/Q2612A/C7115A/Q2610A/CE505A/CF280A
Цвет
Black
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
1.11

Описание товара Уцененный товар Тонер для картриджей Universal C3906A,C4092A,Q2612A/X,Q2613A/X,Q2624A,C7115A/X,Q5949A/X,Q7553A/X,C40

Тонер для картриджей Universal C3906A,C4092A,Q2612A/X,Q2613A/X,Q2624A,C7115A/X,Q5949A/X,Q7553A/X,C40
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность : тонер
Спецификация:

  • Бренд: Black&White
  • Тип товара: Тонер для лазерных принтеров
  • Совместимость: Universal
  • Цвет: черный
Причина уценки: помята упаковка

Отзывы о товаре Уцененный товар Тонер для картриджей Universal C3906A,C4092A,Q2612A/X,Q2613A/X,Q2624A,C7115A/X,Q5949A/X,Q7553A/X,C40




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Black&White
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Причина уценки
помята упаковка
Тип ооборудования
тонер
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP C3906A/C4092A/Q2612A/C7115A/Q2610A/CE505A/CF280A
Цвет
Black
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер для картриджей Universal C3906A,C4092A,Q2612A/X,Q2613A/X,Q2624A,C7115A/X,Q5949A/X,Q7553A/X,C40
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность : тонер
Спецификация:
  • Бренд: Black&White
  • Тип товара: Тонер для лазерных принтеров
  • Совместимость: Universal
  • Цвет: черный
Причина уценки: помята упаковка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Тонер для картриджей Universal C3906A,C4092A,Q2612A/X,Q2613A/X,Q2624A,C7115A/X,Q5949A/X,Q7553A/X,C40 - стоимость товара 3420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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