Anton Bruckner & Wiener Philharmoniker & Carlo Maria Giulini – Sinfonien Nr. 7 - 9 (0028948654734) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Anton Bruckner & Wiener Philharmoniker & Carlo Maria Giulini – Sinfonien Nr. 7 - 9 (0028948654734) виниловая пластинка
Исполнение Карло Марией Джулини трех последних симфоний Антона Брукнера, записанное в 1990-х годах, стало легендарным. В честь 200-летия со дня рождения композитора Deutsche Grammophon впервые представляет эти знаковые записи симфоний № 7, 8 и 9 на виниле в ограниченном и пронумерованном комплекте из 6 пластинок. Аудиоматериал был ремикширован в студии Emil Berliner Studios Райнером Майяром и Сиднеем К. Мейером и перенесен на лаковую пленку с использованием полускоростного процесса. В комплекте каждая симфония представлена на двух LP в отдельном гейтфолде, созданном на основе соответствующих оригинальных обложек и содержащем дополнительные материалы, такие как документация по записи и фотографии маэстро Джулини.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 19 250 руб.4813 руб. в СплитSepultura - Sepulnation - The Studio Album 1998-2009 (Box) (4050...
-
В наличииЦена 19 620 руб.4905 руб. в СплитВладимир Высоцкий - Концерты (White 8Lp Box) (4640004134545) вин...
-
В наличииЦена 19 690 руб.4923 руб. в СплитDream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured...
-
В наличииЦена 20 090 руб.5023 руб. в СплитНаутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered...
-
В наличииЦена 20 200 руб.5050 руб. в СплитBill Evans - Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recor...
-
В наличииЦена 20 200 руб.5050 руб. в СплитOndekoza - Dotou Banri (Audiophile One-Step Pressing) (489352433...
-
В наличииЦена 20 200 руб.5050 руб. в СплитAretha Franklin - A Portrait Of The Queen 1970 - 1974 (Box) (405...
-
В наличииЦена 20 320 руб.5080 руб. в СплитThe Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216)...
-
В наличииЦена 20 550 руб.5138 руб. в СплитSevendust - Seven Of Sevendust (Albums 2005-2015) (Box) (4050538...
-
В наличииЦена 21 270 руб.5318 руб. в СплитМихаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4...
-
В наличииЦена 21 380 руб.5345 руб. в СплитGreen Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пл...
-
В наличииЦена 21 380 руб.5345 руб. в СплитGenesis - The Lamb Lies Down On Broadway (Analogue) (07530887513...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Anton Bruckner & Wiener Philharmoniker & Carlo Maria Giulini – Sinfonien Nr. 7 - 9 (0028948654734) виниловая пластинка