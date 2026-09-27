Wilhelm Furtw?ngler & Berliner Philharmoniker – Complete Studio Recordings On DG 1951-1953 (0028948609543) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Wilhelm Furtwangler
Альбом (сингл)
Complete Studio Recordings 1951-1953
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 850 руб.
В наличии
Код товара: 676403
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
16 850 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon Intl
Barcode
[0028948609543]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Wilhelm Furtwangler
Альбом (сингл)
Complete Studio Recordings 1951-1953
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Symphony No. 9 Great, D 944, Andante – Allegro ma non-troppo – Piu moto, Andante Con Moto, Scherzo. Allegro Vivace, Finale. Allegro Vivace, Symphony No. 4, Op. 120, Andante Con Moto – Allegro di Molto, Romanza: Andante, Scherzo. Presto, Largo – Finale: Allegro Vivace, Symphony No. 88, Hob. I:88, Adagio – Allegro, Largo, Menuetto: Allegretto, Finale. Allegro Con Spirito, Symphony No. 2, Assai Moderato - Allmahlich Belebend (bis Allegro) - Von Hier Ab Festes Tempo (Allegro), Andante Semplice (Tran
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Wilhelm Furtw?ngler & Berliner Philharmoniker – Complete Studio Recordings On DG 1951-1953 (0028948609543) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Symphony No. 9 Great, D 944, Andante – Allegro ma non-troppo – Piu moto, Andante Con Moto, Scherzo. Allegro Vivace, Finale. Allegro Vivace, Symphony No. 4, Op. 120, Andante Con Moto – Allegro di Molto, Romanza: Andante, Scherzo. Presto, Largo – Finale: Allegro Vivace, Symphony No. 88, Hob. I:88, Adagio – Allegro, Largo, Menuetto: Allegretto, Finale. Allegro Con Spirito, Symphony No. 2, Assai Moderato - Allmahlich Belebend (bis Allegro) - Von Hier Ab Festes Tempo (Allegro), Andante Semplice (Tranquillo), Un Poco Moderato - Piu Allegro - Piu Moderato - Allegro - Moderato - Allegro, Langsam - Moderato Andante - Allegro Molto - Moderato - Langsam - Moderato - Presto
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 260 руб.4065 руб. в СплитLed Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 16 380 руб.4095 руб. в СплитRod Stewart - 1975-1978 (Box) (0081227932657) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 16 380 руб.4095 руб. в СплитDepeche Mode - Sounds Of The Universe - The 12" Singles (Box) (0...
-
В наличииЦена 16 380 руб.4095 руб. в СплитThe Black Keys - El Camino (Box) (0075597914368) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 16 380 руб.4095 руб. в СплитDepeche Mode - Spirit - The 12" Singles (V12) (Box) (01965881036...
-
В наличииЦена 16 380 руб.4095 руб. в СплитThe Smashing Pumpkins - Mellon Collie And The Infinite Sadness (...
-
В наличииЦена 16 380 руб.4095 руб. в СплитDepeche Mode - Delta Machine - The 12" Singles (0196587653613) в...
-
В наличииЦена 16 380 руб.4095 руб. в СплитBoney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (C...
-
В наличииЦена 16 380 руб.4095 руб. в СплитQueen - The Platinum Collection (Box) (0602488063494) виниловая ...
-
В наличииЦена 16 380 руб.4095 руб. в СплитEvgeny Mravinsky - Tchaikovsky: Symphonies Nos.4, 5 & 6 (Box) (A...
-
В наличииЦена 16 390 руб.4098 руб. в СплитU2 - Songs Of Surrender (Box) (0602445495580) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 16 490 руб.4123 руб. в СплитMarillion - Clutching At Straws (Box) (0190295605179) виниловая ...
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon Intl
Barcode
[0028948609543]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Wilhelm Furtwangler
Альбом (сингл)
Complete Studio Recordings 1951-1953
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Symphony No. 9 Great, D 944, Andante – Allegro ma non-troppo – Piu moto, Andante Con Moto, Scherzo. Allegro Vivace, Finale. Allegro Vivace, Symphony No. 4, Op. 120, Andante Con Moto – Allegro di Molto, Romanza: Andante, Scherzo. Presto, Largo – Finale: Allegro Vivace, Symphony No. 88, Hob. I:88, Adagio – Allegro, Largo, Menuetto: Allegretto, Finale. Allegro Con Spirito, Symphony No. 2, Assai Moderato - Allmahlich Belebend (bis Allegro) - Von Hier Ab Festes Tempo (Allegro), Andante Semplice (Tran
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Symphony No. 9 Great, D 944, Andante – Allegro ma non-troppo – Piu moto, Andante Con Moto, Scherzo. Allegro Vivace, Finale. Allegro Vivace, Symphony No. 4, Op. 120, Andante Con Moto – Allegro di Molto, Romanza: Andante, Scherzo. Presto, Largo – Finale: Allegro Vivace, Symphony No. 88, Hob. I:88, Adagio – Allegro, Largo, Menuetto: Allegretto, Finale. Allegro Con Spirito, Symphony No. 2, Assai Moderato - Allmahlich Belebend (bis Allegro) - Von Hier Ab Festes Tempo (Allegro), Andante Semplice (Tranquillo), Un Poco Moderato - Piu Allegro - Piu Moderato - Allegro - Moderato - Allegro, Langsam - Moderato Andante - Allegro Molto - Moderato - Langsam - Moderato - Presto
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Wilhelm Furtw?ngler & Berliner Philharmoniker – Complete Studio Recordings On DG 1951-1953 (0028948609543) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 16850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wilhelm Furtw?ngler & Berliner Philharmoniker – Complete Studio Recordings On DG 1951-1953 (0028948609543) виниловая пластинка