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Denny Zeitlin - As Long As There's Music (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152683) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Denny Zeitlin - As Long As There's Music (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152683) виниловая пластинка

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Denny Zeitlin - As Long As There&#039;s Music (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152683) виниловая пластинка - фото 1
Denny Zeitlin - As Long As There&#039;s Music (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152683) виниловая пластинка - фото 2
Denny Zeitlin - As Long As There&#039;s Music (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152683) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Denny Zeitlin Trio
Альбом (сингл)
As Long As Theres Music
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Denny Zeitlin - As Long As There&#039;s Music (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152683) виниловая пластинка - фото 1
  • Denny Zeitlin - As Long As There&#039;s Music (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152683) виниловая пластинка - фото 2
  • Denny Zeitlin - As Long As There&#039;s Music (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152683) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676392
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Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051152683]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Denny Zeitlin Trio
Альбом (сингл)
As Long As Theres Music
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
As Long As Theres Music, Canyon, There And Back, They Cant Take That Away From me, Cousin Mary, I Fall In Love Too Easily
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Denny Zeitlin - As Long As There's Music (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152683) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: As Long As Theres Music, Canyon, There And Back, They Cant Take That Away From me, Cousin Mary, I Fall In Love Too Easily

Отзывы о товаре Denny Zeitlin - As Long As There's Music (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152683) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051152683]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Denny Zeitlin Trio
Альбом (сингл)
As Long As Theres Music
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
As Long As Theres Music, Canyon, There And Back, They Cant Take That Away From me, Cousin Mary, I Fall In Love Too Easily
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: As Long As Theres Music, Canyon, There And Back, They Cant Take That Away From me, Cousin Mary, I Fall In Love Too Easily
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Denny Zeitlin - As Long As There's Music (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152683) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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