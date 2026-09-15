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OST - The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008088717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008088717) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка OST The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088717 - фото 1
Виниловая пластинка OST The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088717 - фото 2
Виниловая пластинка OST The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088717 - фото 3
Виниловая пластинка OST The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088717 - фото 4
Виниловая пластинка OST The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088717 - фото 5
Виниловая пластинка OST The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088717 - фото 6
Виниловая пластинка OST The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088717 - фото 7
Виниловая пластинка OST The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088717 - фото 8
Виниловая пластинка OST The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088717 - фото 9
Виниловая пластинка OST The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088717 - фото 10
Виниловая пластинка OST The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088717 - фото 11
Виниловая пластинка OST The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088717 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка OST The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088717 - фото 1
  • Виниловая пластинка OST The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088717 - фото 2
  • Виниловая пластинка OST The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088717 - фото 3
  • Виниловая пластинка OST The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088717 - фото 4
  • Виниловая пластинка OST The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088717 - фото 5
  • Виниловая пластинка OST The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088717 - фото 6
  • Виниловая пластинка OST The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088717 - фото 7
  • Виниловая пластинка OST The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088717 - фото 8
  • Виниловая пластинка OST The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088717 - фото 9
  • Виниловая пластинка OST The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088717 - фото 10
  • Виниловая пластинка OST The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088717 - фото 11
  • Виниловая пластинка OST The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088717 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676390
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008088717) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008088717) виниловая пластинка

The Wind Rises - саундтрек к полнометражному анимационному фильму 2013 года японского режиссёра Хаяо Миядзаки Ветер крепчает. Музыку к нему создал один из самых известных японских композиторов Дзё Хисаиси. Издание выпущено ограниченным тиражом на двойном виниле с гравировкой на стороне D.

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Характеристики
Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
The Wind Rises - саундтрек к полнометражному анимационному фильму 2013 года японского режиссёра Хаяо Миядзаки Ветер крепчает. Музыку к нему создал один из самых известных японских композиторов Дзё Хисаиси. Издание выпущено ограниченным тиражом на двойном виниле с гравировкой на стороне D.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Wind Rises: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008088717) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7220 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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