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Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152690) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152690) виниловая пластинка

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Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152690) виниловая пластинка - фото 1
Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152690) виниловая пластинка - фото 2
Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152690) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ken Peplowski
Альбом (сингл)
When You Wish Upon A Star
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152690) виниловая пластинка - фото 1
  • Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152690) виниловая пластинка - фото 2
  • Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152690) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676384
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152690) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152690]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ken Peplowski
Альбом (сингл)
When You Wish Upon A Star
Жанр
Jazz
Трек-лист
How Deep Is The Oceanx, Cry Me A River, Good Morning Heartache, In The Wee Small Hours, The Shadow Of Your Smile, Zingaro, When You Wish Upon A Star
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152690) виниловая пластинка

Погрузитесь в атмосферу романтики и неповторимых мелодий с виниловой пластинкой Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Japan, Limited) (1LP). Этот альбом подарит вам удивительное сочетание виртуозного исполнения и гармонии звуков. Музыка Кена Пепловски наполнена эмоциями и музыкальным талантом, который безусловно поразит вашу душу. Откройте для себя мир звуков и чувств, которые пронизывают каждую ноту этой уникальной пластинки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку When You Wish Upon A Star и окунуться в волшебный мир музыки, который покорит ваше сердце.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152690) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152690]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ken Peplowski
Альбом (сингл)
When You Wish Upon A Star
Жанр
Jazz
Трек-лист
How Deep Is The Oceanx, Cry Me A River, Good Morning Heartache, In The Wee Small Hours, The Shadow Of Your Smile, Zingaro, When You Wish Upon A Star
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Погрузитесь в атмосферу романтики и неповторимых мелодий с виниловой пластинкой Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Japan, Limited) (1LP). Этот альбом подарит вам удивительное сочетание виртуозного исполнения и гармонии звуков. Музыка Кена Пепловски наполнена эмоциями и музыкальным талантом, который безусловно поразит вашу душу. Откройте для себя мир звуков и чувств, которые пронизывают каждую ноту этой уникальной пластинки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку When You Wish Upon A Star и окунуться в волшебный мир музыки, который покорит ваше сердце.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152690) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6630 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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