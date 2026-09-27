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OST - Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) (4988008085716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) (4988008085716) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка OST Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085716 - фото 1
Виниловая пластинка OST Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085716 - фото 2
Виниловая пластинка OST Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085716 - фото 3
Виниловая пластинка OST Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085716 - фото 4
Виниловая пластинка OST Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085716 - фото 5
Виниловая пластинка OST Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085716 - фото 6
Виниловая пластинка OST Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085716 - фото 7
Виниловая пластинка OST Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085716 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка OST Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085716 - фото 1
  • Виниловая пластинка OST Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085716 - фото 2
  • Виниловая пластинка OST Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085716 - фото 3
  • Виниловая пластинка OST Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085716 - фото 4
  • Виниловая пластинка OST Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085716 - фото 5
  • Виниловая пластинка OST Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085716 - фото 6
  • Виниловая пластинка OST Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085716 - фото 7
  • Виниловая пластинка OST Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085716 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 680 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676380
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) (4988008085716) виниловая пластинка
7 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) (4988008085716) виниловая пластинка

Окунитесь в удивительный мир звуков с виниловой пластинкой OST - Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) (Japan) (1LP). Этот знаменитый альбом представляет собой коллекцию музыки, созданной великим композитором Джо Хисаиси для одного из самых популярных анимационных фильмов. Каждая мелодия на этой пластинке перенесет вас в мир волшебства и приключений Лапуты. Разрешите себе насладиться этим музыкальным произведением и купить виниловую пластинку Laputa Castle In The Sky: Image Album для полного погружения в атмосферу этого великолепного произведения.

Отзывы о товаре OST - Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) (4988008085716) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Окунитесь в удивительный мир звуков с виниловой пластинкой OST - Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) (Japan) (1LP). Этот знаменитый альбом представляет собой коллекцию музыки, созданной великим композитором Джо Хисаиси для одного из самых популярных анимационных фильмов. Каждая мелодия на этой пластинке перенесет вас в мир волшебства и приключений Лапуты. Разрешите себе насладиться этим музыкальным произведением и купить виниловую пластинку Laputa Castle In The Sky: Image Album для полного погружения в атмосферу этого великолепного произведения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) (4988008085716) виниловая пластинка - по цене 7680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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