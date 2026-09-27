OST - Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) (4988008085716) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 680 руб.
В наличии
Код товара: 676380
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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7 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) (4988008085716) виниловая пластинка
Окунитесь в удивительный мир звуков с виниловой пластинкой OST - Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) (Japan) (1LP). Этот знаменитый альбом представляет собой коллекцию музыки, созданной великим композитором Джо Хисаиси для одного из самых популярных анимационных фильмов. Каждая мелодия на этой пластинке перенесет вас в мир волшебства и приключений Лапуты. Разрешите себе насладиться этим музыкальным произведением и купить виниловую пластинку Laputa Castle In The Sky: Image Album для полного погружения в атмосферу этого великолепного произведения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Окунитесь в удивительный мир звуков с виниловой пластинкой OST - Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) (Japan) (1LP). Этот знаменитый альбом представляет собой коллекцию музыки, созданной великим композитором Джо Хисаиси для одного из самых популярных анимационных фильмов. Каждая мелодия на этой пластинке перенесет вас в мир волшебства и приключений Лапуты. Разрешите себе насладиться этим музыкальным произведением и купить виниловую пластинку Laputa Castle In The Sky: Image Album для полного погружения в атмосферу этого великолепного произведения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OST - Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) (4988008085716) виниловая пластинка - по цене 7680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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