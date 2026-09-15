Eddie Higgins - A Fine Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152720) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Eddie Higgins Trio
Альбом (сингл)
A Fine Romance
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
В наличии
Код товара: 676366
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 630 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Eddie Higgins Trio
Альбом (сингл)
A Fine Romance
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I Concentrate On You, Heres That Rainy Day, A Fine Romance, Willow Weep For Me, Blue, In Love In Vain, Yesterdays, I Fall In Love Too Easily
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eddie Higgins - A Fine Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152720) виниловая пластинка
Погрузитесь в атмосферу непревзойденной музыки с виниловой пластинкой Eddie Higgins - A Fine Romance (Japan, Limited) (1LP). Этот альбом с легкостью перенесет вас в мир утонченных звуков и музыкальной гармонии, наполненный талантом и вдохновением исполнителя. Каждая мелодия на этой пластинке словно рассказывает свою собственную историю, заставляя сердце биться в ритме музыки. Купить виниловую пластинку Eddie Higgins - это выбрать качество и насладиться исключительным звучанием альбома, который станет незаменимым сокровищем в вашей музыкальной коллекции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 350 руб.1588 руб. в СплитНаив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp, Red Vinyl) (2000095751434) винил...
-
В наличииЦена 6 380 руб.1595 руб. в СплитApocalyptica - Cult (coloured) (4262428351324) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитThe Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) ви...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитSonny Rollins - Way Out West (Analogue, Acoustic Sounds) (088807...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитRichard Ashcroft - Alone With Everybody (0805520241137) винилова...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитGang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитOutkast - Speakerboxxx/ The Love Below (0889853921218) виниловая...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитDavid Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитWhitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) винилов...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитType O Negative - Slow Deep & Hard (coloured) (0603497824625) ви...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитCurtis Mayfield - The Very Best Of (coloured) (0603497841967) ви...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитBrandy - Brandy (coloured) (0081227813734) виниловая пластинка
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Eddie Higgins Trio
Альбом (сингл)
A Fine Romance
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I Concentrate On You, Heres That Rainy Day, A Fine Romance, Willow Weep For Me, Blue, In Love In Vain, Yesterdays, I Fall In Love Too Easily
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Погрузитесь в атмосферу непревзойденной музыки с виниловой пластинкой Eddie Higgins - A Fine Romance (Japan, Limited) (1LP). Этот альбом с легкостью перенесет вас в мир утонченных звуков и музыкальной гармонии, наполненный талантом и вдохновением исполнителя. Каждая мелодия на этой пластинке словно рассказывает свою собственную историю, заставляя сердце биться в ритме музыки. Купить виниловую пластинку Eddie Higgins - это выбрать качество и насладиться исключительным звучанием альбома, который станет незаменимым сокровищем в вашей музыкальной коллекции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Eddie Higgins - A Fine Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152720) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6630 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Eddie Higgins - A Fine Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152720) виниловая пластинка