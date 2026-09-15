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Eddie Higgins - A Fine Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152720) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eddie Higgins - A Fine Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152720) виниловая пластинка

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Eddie Higgins - A Fine Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152720) виниловая пластинка - фото 1
Eddie Higgins - A Fine Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152720) виниловая пластинка - фото 2
Eddie Higgins - A Fine Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152720) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Eddie Higgins Trio
Альбом (сингл)
A Fine Romance
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eddie Higgins - A Fine Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152720) виниловая пластинка - фото 1
  • Eddie Higgins - A Fine Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152720) виниловая пластинка - фото 2
  • Eddie Higgins - A Fine Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152720) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676366
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Eddie Higgins - A Fine Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152720) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Eddie Higgins Trio
Альбом (сингл)
A Fine Romance
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I Concentrate On You, Heres That Rainy Day, A Fine Romance, Willow Weep For Me, Blue, In Love In Vain, Yesterdays, I Fall In Love Too Easily
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eddie Higgins - A Fine Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152720) виниловая пластинка

Погрузитесь в атмосферу непревзойденной музыки с виниловой пластинкой Eddie Higgins - A Fine Romance (Japan, Limited) (1LP). Этот альбом с легкостью перенесет вас в мир утонченных звуков и музыкальной гармонии, наполненный талантом и вдохновением исполнителя. Каждая мелодия на этой пластинке словно рассказывает свою собственную историю, заставляя сердце биться в ритме музыки. Купить виниловую пластинку Eddie Higgins - это выбрать качество и насладиться исключительным звучанием альбома, который станет незаменимым сокровищем в вашей музыкальной коллекции.

Отзывы о товаре Eddie Higgins - A Fine Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152720) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Eddie Higgins Trio
Альбом (сингл)
A Fine Romance
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I Concentrate On You, Heres That Rainy Day, A Fine Romance, Willow Weep For Me, Blue, In Love In Vain, Yesterdays, I Fall In Love Too Easily
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Погрузитесь в атмосферу непревзойденной музыки с виниловой пластинкой Eddie Higgins - A Fine Romance (Japan, Limited) (1LP). Этот альбом с легкостью перенесет вас в мир утонченных звуков и музыкальной гармонии, наполненный талантом и вдохновением исполнителя. Каждая мелодия на этой пластинке словно рассказывает свою собственную историю, заставляя сердце биться в ритме музыки. Купить виниловую пластинку Eddie Higgins - это выбрать качество и насладиться исключительным звучанием альбома, который станет незаменимым сокровищем в вашей музыкальной коллекции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eddie Higgins - A Fine Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152720) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6630 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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