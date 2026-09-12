Takashi Kokubo & Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Takashi Kokubo & Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка
Почувствуйте гармонию космоса с виниловой пластинкой Takashi Kokubo &amp;amp;amp; Andrea Esperti / Music For A Cosmic Garden Limited Edition. Этот альбом на двух LP принесет вам уникальный звуковой опыт, сочетая в себе звуки природы и электронную музыку. Созданный в сотрудничестве двух талантливых музыкантов, этот альбом перенесет вас в мир медитации и внутреннего спокойствия. Каждый трек на этой пластинке — это как приглашение в музыкальный космический сад, где звуки преображаются в чистоту и вдохновение. Погрузитесь в этот музыкальный путь и купите виниловую пластинку Takashi Kokubo &amp;amp;amp; Andrea Esperti / Music For A Cosmic Garden Limited Edition, чтобы привнести космическую гармонию в свою коллекцию
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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