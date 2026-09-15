Beverly Kenney - Sings For Johnny Smith (Analogue) (4943674287789) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Beverly Kenny
Альбом (сингл)
Sings For Johnny Smith
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 676336
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6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Roost
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Roost
Barcode
[4943674287789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Beverly Kenny
Альбом (сингл)
Sings For Johnny Smith
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Surrey With The Fringe On Top, Tis Autumn, Looking For A Boy, Ill Know My Love (Greensleeves), Destination Moon, Ball & Chain (Sweet Lorraine), Almost Like Being In Love, Stairway To The Stars, Another You, B4T his Little Town Is Paris, Moes Blues, Snuggled On Your Shoulder
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Beverly Kenney - Sings For Johnny Smith (Analogue) (4943674287789) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Surrey With The Fringe On Top, Tis Autumn, Looking For A Boy, Ill Know My Love (Greensleeves), Destination Moon, Ball &amp;amp;amp; Chain (Sweet Lorraine), Almost Like Being In Love, Stairway To The Stars, Another You, B4T his Little Town Is Paris, Moes Blues, Snuggled On Your Shoulder
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Roost
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Roost
Barcode
[4943674287789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Beverly Kenny
Альбом (сингл)
Sings For Johnny Smith
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Surrey With The Fringe On Top, Tis Autumn, Looking For A Boy, Ill Know My Love (Greensleeves), Destination Moon, Ball & Chain (Sweet Lorraine), Almost Like Being In Love, Stairway To The Stars, Another You, B4T his Little Town Is Paris, Moes Blues, Snuggled On Your Shoulder
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Surrey With The Fringe On Top, Tis Autumn, Looking For A Boy, Ill Know My Love (Greensleeves), Destination Moon, Ball &amp;amp;amp; Chain (Sweet Lorraine), Almost Like Being In Love, Stairway To The Stars, Another You, B4T his Little Town Is Paris, Moes Blues, Snuggled On Your Shoulder
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Beverly Kenney - Sings For Johnny Smith (Analogue) (4943674287789) виниловая пластинка - купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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