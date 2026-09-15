Donald Byrd - Byrd Blows On Beacon Hill (0602448819468) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
Byrd Blows On Beacon Hill
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 676329
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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448819468]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
Byrd Blows On Beacon Hill
Жанр
Jazz
Трек-лист
Little Rock Getaway, Polka Dots And Moonbeams, People Will Say We’re In Love, If I Love Again, What’s New, Stella By Starlight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Donald Byrd - Byrd Blows On Beacon Hill (0602448819468) виниловая пластинка
Byrd Blows on Beacon Hill — альбом трубача Дональда Берда, первоначально выпущенный на лейбле Тома Уилсона Transition в 1957 году. Blue Note Tone Poet Edition: Моно, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый ремастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, прессинг RTI (180 г). На своем четвертом и последнем альбоме для лейбла Тома Уилсона Transition Records молодой Дональд Берд представил в 1957 году программу, состоящую исключительно из непринужденных свинговых джазовых стандартов. Трубача, который вскоре стал одним из ведущих героев хард-бопа и соул-джаза, редко можно было услышать с таким теплым и атмосферным тоном, как на этой квартетной сессии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448819468]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
Byrd Blows On Beacon Hill
Жанр
Jazz
Трек-лист
Little Rock Getaway, Polka Dots And Moonbeams, People Will Say We’re In Love, If I Love Again, What’s New, Stella By Starlight
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Byrd Blows on Beacon Hill — альбом трубача Дональда Берда, первоначально выпущенный на лейбле Тома Уилсона Transition в 1957 году. Blue Note Tone Poet Edition: Моно, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый ремастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, прессинг RTI (180 г). На своем четвертом и последнем альбоме для лейбла Тома Уилсона Transition Records молодой Дональд Берд представил в 1957 году программу, состоящую исключительно из непринужденных свинговых джазовых стандартов. Трубача, который вскоре стал одним из ведущих героев хард-бопа и соул-джаза, редко можно было услышать с таким теплым и атмосферным тоном, как на этой квартетной сессии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Donald Byrd - Byrd Blows On Beacon Hill (0602448819468) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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