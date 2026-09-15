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AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка

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AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 5
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 6
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 7
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 8
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 9
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 10
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 11
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 12
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 13
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 14
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 15
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 16
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 17
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 18
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 19
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 20
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 21
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 22
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 23
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 24
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 25
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 26
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 27
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 28
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 29
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 30
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 31
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AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 33
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AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 36
AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
ROCK OR BUST
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 5
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 6
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 7
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 8
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 9
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 10
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 11
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 12
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  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 18
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 19
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 20
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 21
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 22
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 23
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 24
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 25
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 26
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 27
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 28
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  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 30
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 31
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 32
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 33
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 34
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 35
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 36
  • AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676310
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Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588733918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
ROCK OR BUST
Трек-лист
Rock Or Bust, Play Ball, Rock The Blues Away, Miss Adventure, Dogs Of War, Got Some Rock & Roll Thunder, Hard Times, Fire, Rock The House, Sweet Candy, Emission Control
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
AC/DC Fifty
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка

Rock or Bust — шестнадцатый студийный альбом рок- группы AC/DC, выпущенный в 2014 году. Юбилейное переиздание на золотом виниле 180 г.. Альбом стал первым, в котором не было участника-основателя и ритм-гитариста Малкольма Янга, которому пришлось покинуть группу из-за проблем со здоровьем. Его племянник Стиви Янг взял на себя обязанности ритм-гитариста. В США альбом был продан тиражом 172 000 копий за первую неделю выпуска и дебютировал на третьем месте в Billboard 200. Альбом занял первое место в 12 странах. В 2014 году по всему миру было продано 2.8 миллиона копий Rock or Bust. Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного золотого винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC.



Теги товара: AC/DC, Limited Edition

Отзывы о товаре AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588733918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
ROCK OR BUST
Трек-лист
Rock Or Bust, Play Ball, Rock The Blues Away, Miss Adventure, Dogs Of War, Got Some Rock & Roll Thunder, Hard Times, Fire, Rock The House, Sweet Candy, Emission Control
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
AC/DC Fifty
Описание
Rock or Bust — шестнадцатый студийный альбом рок- группы AC/DC, выпущенный в 2014 году. Юбилейное переиздание на золотом виниле 180 г.. Альбом стал первым, в котором не было участника-основателя и ритм-гитариста Малкольма Янга, которому пришлось покинуть группу из-за проблем со здоровьем. Его племянник Стиви Янг взял на себя обязанности ритм-гитариста. В США альбом был продан тиражом 172 000 копий за первую неделю выпуска и дебютировал на третьем месте в Billboard 200. Альбом занял первое место в 12 странах. В 2014 году по всему миру было продано 2.8 миллиона копий Rock or Bust. Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного золотого винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC.


Теги товара: AC/DC, Limited Edition
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