OST - Star Wars Stories - Music From The Mandalorian, Rogue One, And Solo (8719262035287) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
And Solo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 676299
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
And Solo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Theme, Grogu Theme, Luke Skywalker Hallway Theme, Boba Fett Theme, End Theme, Meet Han, Flying With Chewie, Reminiscence Therapy, The Adventures Of Han, Rogue One, Imperial Suite, Jedah City Ambush, Jyn Erso And Hope, Hope And End Credits
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Star Wars Stories - Music From The Mandalorian, Rogue One, And Solo (8719262035287) виниловая пластинка
Погрузитесь в удивительный мир космических историй с виниловой пластинкой "Star Wars Stories" от различных артистов. Этот двойной альбом на белом, прозрачно-синем и черном мраморном виниле "Hyperspace" погрузит вас в захватывающие приключения Галактической Саги. Каждый трек этой пластинки - это как отдельная эпическая сцена, переносящая вас в далекие уголки космоса и фантастических миров. Готовы купить эту виниловую пластинку и ощутить волнение и величие музыкального путешествия?
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 510 руб.1378 руб. в СплитBryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 510 руб.1378 руб. в СплитArmin Van Buuren - Intense (Music On Vinyl) (2Lp) (8719262013490...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитTyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) в...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитGeorge Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитSteel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Brotherhood (5099923481817) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитIggy Pop - Lust For Life (coloured) (0602475371915) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитAir - Pocket Symphony (coloured) (5021732765925) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитLee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (4943674282654) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитJanelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитThe Flower Kings - Flower Power (0196587069612) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитJean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
And Solo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Theme, Grogu Theme, Luke Skywalker Hallway Theme, Boba Fett Theme, End Theme, Meet Han, Flying With Chewie, Reminiscence Therapy, The Adventures Of Han, Rogue One, Imperial Suite, Jedah City Ambush, Jyn Erso And Hope, Hope And End Credits
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Погрузитесь в удивительный мир космических историй с виниловой пластинкой "Star Wars Stories" от различных артистов. Этот двойной альбом на белом, прозрачно-синем и черном мраморном виниле "Hyperspace" погрузит вас в захватывающие приключения Галактической Саги. Каждый трек этой пластинки - это как отдельная эпическая сцена, переносящая вас в далекие уголки космоса и фантастических миров. Готовы купить эту виниловую пластинку и ощутить волнение и величие музыкального путешествия?
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - Star Wars Stories - Music From The Mandalorian, Rogue One, And Solo (8719262035287) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - Star Wars Stories - Music From The Mandalorian, Rogue One, And Solo (8719262035287) виниловая пластинка