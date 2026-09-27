OST - Nausicaa Of The Valley Of Wind: Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085617) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб.
В наличии
Код товара: 676297
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 050 руб.
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Характеристики
Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Nausicaa Of The Valley Of Wind: Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085617) виниловая пластинка
Погрузитесь в захватывающий мир фильма Наусикай из долины ветров с виниловой пластинкой OST - Nausicaa Of The Valley Of Wind: Symphonic Version от талантливого композитора Джо Хисаиси (Япония) на одном LP. Этот альбом представляет собой симфоническое исполнение музыки к фильму, которое наполнено глубокими эмоциями и яркими мелодиями. Позвольте звукам этой пластинки перенести вас в удивительный мир приключений и фантазии, созданный музыкой. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться превосходным звучанием этого замечательного альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Погрузитесь в захватывающий мир фильма Наусикай из долины ветров с виниловой пластинкой OST - Nausicaa Of The Valley Of Wind: Symphonic Version от талантливого композитора Джо Хисаиси (Япония) на одном LP. Этот альбом представляет собой симфоническое исполнение музыки к фильму, которое наполнено глубокими эмоциями и яркими мелодиями. Позвольте звукам этой пластинки перенести вас в удивительный мир приключений и фантазии, созданный музыкой. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться превосходным звучанием этого замечательного альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OST - Nausicaa Of The Valley Of Wind: Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085617) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6050 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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