Para One - Spectre: Machines Of Loving Grace (4251804125154) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Para One
Альбом (сингл)
Spectre: Machines Of Loving Grace
Жанр
Techno, House, Trance
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
В наличии
Код товара: 676295
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3 440 руб.
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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Animal63
Barcode
[4251804125154]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Para One
Альбом (сингл)
Spectre: Machines Of Loving Grace
Жанр
Techno, House, Trance
Трек-лист
Vertigo, Shin Sekai, Virtual Satori, Sundial, Atlantique, Fauna, Alpes, Yret, Silicon Jungle, Ars Nova, Futatso No Taiyo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Para One - Spectre: Machines Of Loving Grace (4251804125154) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Vertigo, Shin Sekai, Virtual Satori, Sundial, Atlantique, Fauna, Alpes, Yret, Silicon Jungle, Ars Nova, Futatso No Taiyo
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Animal63
Barcode
[4251804125154]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Para One
Альбом (сингл)
Spectre: Machines Of Loving Grace
Жанр
Techno, House, Trance
Трек-лист
Vertigo, Shin Sekai, Virtual Satori, Sundial, Atlantique, Fauna, Alpes, Yret, Silicon Jungle, Ars Nova, Futatso No Taiyo
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Vertigo, Shin Sekai, Virtual Satori, Sundial, Atlantique, Fauna, Alpes, Yret, Silicon Jungle, Ars Nova, Futatso No Taiyo
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Para One - Spectre: Machines Of Loving Grace (4251804125154) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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