OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262035331) виниловая пластинка
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Описание товара OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262035331) виниловая пластинка
Музыка неподражаемого Рамина Джавади к новому американскому научно-фантастическому телесериалу «Задача трёх тел». Лимитированное издание на 180-граммовом полупрозрачном синем виниле. Многократные обладатели премии "Эмми" сценаристы Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс ("Игра престолов") в сотрудничестве с номинированным на "Эмми" Александром Ву ("Террор", "Настоящая кровь") представляют сериал "Проблема трех тел" - захватывающую историю, которая переосмысливает научно-фантастическую драму с ее многослойными тайнами и высокими ставками жанра. Фильм основан на получившей широкое признание международной трилогии-бестселлере "Проблема трех тел". Роковое решение, принятое молодой женщиной в Китае 1960-х годов, отражается в пространстве и времени, доносясь до группы блестящих ученых в наши дни. Когда законы природы распутываются на глазах, пятеро бывших коллег воссоединяются, чтобы противостоять величайшей угрозе в истории человечества. Музыку к долгожданному сериалу написал удостоенный множества наград композитор Рамин Джавади, известный автором незабываемых тем и динамичных фрагментов для таких фильмов и сериалов, как «Игра престолов», «Дом дракона» и «Мир Дикого Запада». Известный композитор выиграл две премии Primetime Emmy Awards, был номинирован еще на пять и получил три номинации на премию Грэмми. Альбом "3 Body Problem" выпущен ограниченным тиражом на полупрозрачном голубом виниле и включает в себя вкладыш и лист с наклейками.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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